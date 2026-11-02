Nueva Chicago descendió a la B Metropolitana: Chacarita ganó el clásico y aseguró su permanencia

Nueva Chicago descendió a la Primera B Metropolitana tras perder 2-0 con Chacarita Juniors, por la fecha 36 de la Primera Nacional 2026. En un clásico decisivo por la permanencia, el conjunto dirigido por Sergio "Huevo" Rondina consiguió una victoria fundamental ante su gente y aseguró su continuidad en la segunda categoría del fútbol argentino.

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El encuentro se disputó en el estadio de Chacarita, en San Martín, en una jornada laboral que no impidió una importante convocatoria de hinchas del Funebrero. Los goles de Maximiliano Meléndez y el segundo tanto del local, atribuido inicialmente a Nicolás Pantaleone, marcaron la diferencia en un partido que definió el futuro deportivo de ambos equipos.

El equipo de Rondina llegó a la última fecha con 39 puntos, apenas dos por encima de Nueva Chicago y Patronato, que acumulaban 37 unidades. Si bien un empate le alcanzaba para mantener la categoría, Chacarita salió a buscar una victoria que le permitiera cerrar la temporada sin depender de otros resultados.

Después de un primer tiempo sin goles, el Funebrero consiguió abrir el marcador en el complemento a través de Maximiliano Meléndez. Minutos después llegó el segundo tanto, que amplió la ventaja y dejó al conjunto de Mataderos en una situación prácticamente irreversible.

Con el triunfo, Chacarita alcanzó los 42 puntos y aseguró su permanencia en la Primera Nacional. Para Nueva Chicago, en cambio, la derrota significó cerrar su participación con 37 unidades y quedar por debajo de sus competidores directos en la lucha por evitar el descenso.

GRAN CABEZAZO DE PANTALEONE.



DOS GOLES EN 5' DE CHACARITA.

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Nueva Chicago vuelve a la B Metropolitana después de 12 años

La caída representa un nuevo retroceso deportivo para el Torito, que regresará a la tercera categoría del fútbol argentino después de 12 años. La última vez que descendió desde la segunda división a la Primera B Metropolitana fue en la temporada 2012/2013, después de una campaña marcada por los malos resultados.

En aquella oportunidad, el descenso se consumó el 18 de mayo de 2013, cuando Douglas Haig derrotó 1-0 a Huracán con un gol de Pablo Mazza. Ese resultado dejó matemáticamente sin posibilidades de permanencia al equipo de Mataderos, que había logrado el ascenso a la B Nacional apenas un año antes.

Catorce años después, los equipos volvieron a encontrarse con la categoría en juego, pero esta vez el resultado favoreció a Chacarita. El conjunto de San Martín aseguró su continuidad en la Primera Nacional, mientras que Nueva Chicago deberá afrontar la temporada 2027 en la Primera B Metropolitana.