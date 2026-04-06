Suri hizo historia en Chile y se consagró campeón del Rugby Cup Top 8 Antofagasta 2026

Suri Rugby Club escribió una página importante para el deporte jujeño al consagrarse campeón del Rugby Cup Top 8 Antofagasta 2026 , disputado en Chile. El equipo jujeño cerró un torneo de alto nivel y coronó su participación con una sólida victoria en la final, donde venció a Hobbs de Arica por 17 a 3 .

La conquista fue celebrada por el club como un logro construido con carácter, disciplina y pasión por el rugby. La copa, además, volvió a la Argentina después de una actuación que dejó a Suri en lo más alto del certamen.

El entrenador de la primera división, Exequiel Lico , destacó que el equipo fue creciendo a lo largo del torneo. Según contó, el arranque estuvo marcado por la ansiedad lógica de un plantel que quería salir a competir y mostrarse desde el primer minuto.

Sin embargo, con el correr de los partidos, Suri logró serenarse y empezar a plasmar en la cancha lo que venía trabajando en los entrenamientos. Esa evolución se reflejó tanto en el juego como en los resultados.

Lico repasó que el primer partido se terminó resolviendo con tranquilidad después de corregir errores en el entretiempo. El segundo fue más cerrado, áspero y de mucho roce, con una victoria por 8 a 0. En el tercero, el equipo ya mostró una versión más suelta y pudo imponer mejor su propuesta.

La final que confirmó el gran momento de Suri

La consagración llegó en la final frente a Hobbs de Arica, donde el equipo jujeño mostró una de sus mejores versiones del torneo. El entrenador remarcó especialmente el orden, la disciplina defensiva y la eficacia para aprovechar cada oportunidad.

Suri ganó 17 a 3 y selló el título con una actuación que, de acuerdo al propio cuerpo técnico, representó un pico de rendimiento. La defensa fue uno de los puntos más altos del equipo, y adelante supo transformar en puntos las chances que generó.

El resultado terminó de confirmar el gran presente de un plantel que viene trabajando con intensidad desde el inicio de la temporada.

Suri Rugby Club Suri Rugby Club se consagró campeón del Rugby Cup Top 8 Antofagasta 2026 tras una campaña de gran nivel en Chile.

El trabajo detrás del logro

Detrás de esta campaña también aparece una historia de esfuerzo personal. Exequiel Lico contó que vive en Salta y viaja semanalmente a Jujuy para entrenar al plantel. Lo hace los martes, jueves y también los días de partido, impulsado por su vínculo de toda la vida con el rugby.

El entrenador explicó que aceptó la propuesta al inicio de la temporada luego de ser convocado por dirigentes del club, y que rápidamente se sintió identificado con la idea de trabajo y el proyecto deportivo. Desde entonces, aseguró que el cuerpo técnico y el club vienen trabajando “full”, con una meta clara y una tarea sostenida semana a semana.

Un título que potencia lo que viene

La conquista en Antofagasta llega además en un contexto positivo para Suri, que también arrancó bien la temporada local. Para Lico, este título sirve como impulso, pero también como una muestra de que el equipo entendió el mensaje y se comprometió con los objetivos trazados.

El entrenador remarcó que el grupo trabaja con metas de corto, mediano y largo plazo, y que el foco está puesto en crecer semana a semana. En esa línea, el campeonato en Chile aparece como una señal fuerte del camino que viene recorriendo el plantel.