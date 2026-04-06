lunes 06 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de abril de 2026 - 11:07
Deportes.

Suri hizo historia en Chile y se consagró campeón del Rugby Cup Top 8 Antofagasta 2026

Suri Rugby Club se consagró campeón del Rugby Cup Top 8 Antofagasta 2026 tras una campaña de gran nivel en Chile.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Suri hizo historia en Chile y se consagró campeón del Rugby Cup Top 8 Antofagasta 2026

Suri hizo historia en Chile y se consagró campeón del Rugby Cup Top 8 Antofagasta 2026

Lee además
Gimnasia de Jujuy video
Deportes.

Cómo quedó Gimnasia de Jujuy en la tabla tras la victoria ante Patronato
Argentina salió campeón en 2022 y defenderá el título este 2026.
Deportes.

Mundial 2026: una supercomputadora predijo al campeón de este año

La conquista fue celebrada por el club como un logro construido con carácter, disciplina y pasión por el rugby. La copa, además, volvió a la Argentina después de una actuación que dejó a Suri en lo más alto del certamen.

Embed - Suri hizo historia en Chile y se consagró campeón del Rugby Cup Top 8 Antofagasta 2026

Un equipo que fue de menor a mayor

El entrenador de la primera división, Exequiel Lico, destacó que el equipo fue creciendo a lo largo del torneo. Según contó, el arranque estuvo marcado por la ansiedad lógica de un plantel que quería salir a competir y mostrarse desde el primer minuto.

Sin embargo, con el correr de los partidos, Suri logró serenarse y empezar a plasmar en la cancha lo que venía trabajando en los entrenamientos. Esa evolución se reflejó tanto en el juego como en los resultados.

Lico repasó que el primer partido se terminó resolviendo con tranquilidad después de corregir errores en el entretiempo. El segundo fue más cerrado, áspero y de mucho roce, con una victoria por 8 a 0. En el tercero, el equipo ya mostró una versión más suelta y pudo imponer mejor su propuesta.

La final que confirmó el gran momento de Suri

La consagración llegó en la final frente a Hobbs de Arica, donde el equipo jujeño mostró una de sus mejores versiones del torneo. El entrenador remarcó especialmente el orden, la disciplina defensiva y la eficacia para aprovechar cada oportunidad.

Suri ganó 17 a 3 y selló el título con una actuación que, de acuerdo al propio cuerpo técnico, representó un pico de rendimiento. La defensa fue uno de los puntos más altos del equipo, y adelante supo transformar en puntos las chances que generó.

El resultado terminó de confirmar el gran presente de un plantel que viene trabajando con intensidad desde el inicio de la temporada.

Suri Rugby Club

Suri Rugby Club se consagró campeón del Rugby Cup Top 8 Antofagasta 2026 tras una campaña de gran nivel en Chile.

El trabajo detrás del logro

Detrás de esta campaña también aparece una historia de esfuerzo personal. Exequiel Lico contó que vive en Salta y viaja semanalmente a Jujuy para entrenar al plantel. Lo hace los martes, jueves y también los días de partido, impulsado por su vínculo de toda la vida con el rugby.

El entrenador explicó que aceptó la propuesta al inicio de la temporada luego de ser convocado por dirigentes del club, y que rápidamente se sintió identificado con la idea de trabajo y el proyecto deportivo. Desde entonces, aseguró que el cuerpo técnico y el club vienen trabajando “full”, con una meta clara y una tarea sostenida semana a semana.

Un título que potencia lo que viene

La conquista en Antofagasta llega además en un contexto positivo para Suri, que también arrancó bien la temporada local. Para Lico, este título sirve como impulso, pero también como una muestra de que el equipo entendió el mensaje y se comprometió con los objetivos trazados.

El entrenador remarcó que el grupo trabaja con metas de corto, mediano y largo plazo, y que el foco está puesto en crecer semana a semana. En esa línea, el campeonato en Chile aparece como una señal fuerte del camino que viene recorriendo el plantel.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cómo quedó Gimnasia de Jujuy en la tabla tras la victoria ante Patronato

Mundial 2026: una supercomputadora predijo al campeón de este año

River Plate goleó 3 a 0 a Belgrano de Córdoba y sumó su cuarto triunfo consecutivo

Gimnasia de Jujuy venció a Patronato, llegó a la cima y mantiene la racha de local

El argentino Mariano Navone hizo historia en Bucarest y levantó su primer título ATP

Lo que se lee ahora
Argentina salió campeón en 2022 y defenderá el título este 2026.
Deportes.

Mundial 2026: una supercomputadora predijo al campeón de este año

Por  Victoria Marín

Las más leídas

ADEP anunció paro docente para este lunes y martes en la provincia
Jujuy.

ADEP anunció paro docente para este lunes y martes en la provincia

Fernando Joaquín Paredes era jugador del Club General Belgrano.
Deportes.

Dolor en la Liga Jujeña: falleció un jugador de 21 años

CEDEMS se adhiere al paro y lo hará el martes 7 de abril. 
Jujuy.

CEDEMS se adhiere al paro docente el día martes

Intento de femicidio en Perico: quién es y qué se sabe del hombre detenido
Policiales.

Intento de femicidio en Perico: quién es y qué se sabe del hombre detenido tras los allanamientos

Temporal fatal en Tucumán: una pareja murió atrapada en su auto
País.

Temporal fatal en Tucumán: una pareja murió atrapada en su auto y ya son tres las víctimas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel