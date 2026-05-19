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19 de mayo de 2026 - 09:07
Jujuy.

Un suri fue atropellado en la ruta provincial Nº11 en Rinconada

Pobladores de Rinconada encontraron un suri tirado en el piso. Habría sido atropellado ya que había pedazos de plástico en la ruta. Evalúan su estado de salud.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Suri atropellado en Rinconada&nbsp;

Suri atropellado en Rinconada 

Un ejemplar de suri fue encontrado herido durante la mañana de este lunes sobre la Ruta Provincial 11, en cercanías del río Tinate, en el departamento Rinconada. Vecinos de la zona alertaron sobre la situación luego de observar al animal tendido a un costado del camino.

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Según relataron pobladores que transitaban por el sector, el ave habría sido impactada por un vehículo. “Está en Ruta 11 lastimado, al parecer fue impactado por un vehículo, hay plásticos en la zona”, expresaron quienes dieron aviso de lo sucedido.

Ruta 11 en Rinconada - Imagen creada con IA
Ruta 11 en Rinconada - Imagen creada con IA

Ruta 11 en Rinconada - Imagen creada con IA

Personal del INTA acudió para asistir al animal

Tras tomar conocimiento del hecho, personal del INTA se trasladó hasta el lugar para brindar asistencia al suri y evaluar su estado de salud. Hasta el momento no trascendieron detalles sobre las lesiones sufridas ni sobre su evolución.

El caso generó preocupación entre los habitantes de la región, quienes remarcaron la necesidad de conducir con mayor precaución en los caminos de la Puna jujeña, donde es frecuente la presencia de fauna silvestre.

Piden respeto y precaución al conducir

Vecinos del departamento Rinconada insistieron en la importancia de respetar la fauna autóctona y reducir la velocidad al circular por rutas de la zona, especialmente en sectores donde suelen cruzar animales.

Además, recordaron que el suri es una especie característica de la Puna y forma parte del ecosistema local, por lo que solicitaron mayor conciencia y responsabilidad por parte de los conductores para evitar nuevos incidentes.

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