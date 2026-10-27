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27 de octubre de 2026 - 10:18
Jujuy.

Paro universitario del 28 de octubre al 3 de noviembre: docentes de Jujuy se suman a la medida

CONADU Histórica anunció una semana de paro en las universidades nacionales. Desde ADIUNJu acompañan el reclamo por "salarios, financiamiento y presupuesto universitario".

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Foto: UNJu Radio

Foto: UNJu Radio

Los docentes universitarios y preuniversitarios realizarán un paro nacional desde el miércoles 28 de octubre hasta el martes 3 de noviembre inclusive. La medida fue definida por CONADU Histórica y contará con la participación de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy (ADIUNJu).

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La decisión fue aprobada por unanimidad durante un Congreso Extraordinario de la federación sindical, en el marco de un plan de lucha que busca obtener respuestas a los reclamos del sector.

Por qué habrá paro universitario durante una semana

La medida de fuerza tiene como principal objetivo exigir el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, además del pago de la deuda salarial que reclama la docencia.

Otro de los pedidos centrales es la asignación de un presupuesto que "garantice el funcionamiento de las universidades nacionales". Desde CONADU Histórica cuestionaron las políticas presupuestarias del Gobierno Nacional y advirtieron sobre "el deterioro de los ingresos docentes y las dificultades que, según señalaron, atraviesan las instituciones de educación superior".

La federación sostiene que esta situación "afecta tanto a los trabajadores como a las condiciones necesarias para sostener el funcionamiento de la universidad pública".

ADIUNJu se suma al reclamo nacional

En Jujuy, ADIUNJu manifestó su acompañamiento a la medida anunciada por CONADU Histórica y convocó a los docentes a participar de las acciones previstas en el marco del plan de lucha.

El gremio también llamó a fortalecer la organización del sector y desarrollar actividades de visibilización para dar a conocer los reclamos salariales y presupuestarios.

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