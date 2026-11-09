Neuquén será la primera en votar en 2027 , luego de que el gobernador Rolando Figueroa oficializara el adelantamiento de las elecciones provinciales para el próximo domingo 14 de febrero . De esta manera, los comicios se realizarán de forma separada de las elecciones nacionales, previstas para ese mismo año.

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La decisión quedó establecida mediante el Decreto 1860/2026 , publicado este lunes 9 de noviembre en el Boletín Oficial de Neuquén. La convocatoria contempla la renovación de autoridades provinciales, municipales y de comisiones de fomento para el período 2027-2031.

Los ciudadanos neuquinos deberán concurrir a las urnas para elegir gobernador, vicegobernador y renovar la totalidad de la Legislatura provincial , integrada por 35 diputados titulares. También se elegirán 18 legisladores suplentes.

Además, el decreto establece la elección de intendentes y concejales en 13 municipios , junto con autoridades de comisiones municipales, presidentes de comisiones de fomento y consejeros escolares en diferentes distritos.

Neuquén adelantó las elecciones y elegirá gobernador el 14 de febrero

En el caso de Neuquén capital, el intendente Mariano Gaido también dispuso que las elecciones municipales se realicen el 14 de febrero, por lo que coincidirán con los comicios provinciales.

La fecha se conoció tras una publicación anticipada

Antes de que el Gobierno provincial oficializara el llamado a elecciones, la Municipalidad de Neuquén capital protagonizó una situación particular al publicar en su Boletín Oficial una convocatoria electoral con la fecha del 14 de febrero.

Sin embargo, el documento fue retirado posteriormente del sitio oficial. Desde el municipio explicaron que se había tratado de un error del sistema y aseguraron inicialmente que no existía una convocatoria formal. La situación se produjo porque la publicación municipal se adelantó al decreto provincial, que finalmente confirmó la misma fecha para las elecciones de 2027.

Rolando Figueroa y el escenario electoral de 2027

El gobernador Rolando Figueroa buscaría competir por un nuevo mandato al frente de Neuquén, una provincia que atraviesa un período de crecimiento económico vinculado principalmente con la actividad hidrocarburífera de Vaca Muerta.

El mandatario llegó al poder en 2023 y encabeza el frente La Neuquinidad, un espacio que reúne a dirigentes de diferentes sectores políticos. Su eventual candidatura a la reelección se desarrollaría en un escenario de competencia con La Libertad Avanza, el partido del presidente Javier Milei.

El adelantamiento electoral también tiene consecuencias para el armado político nacional, ya que Neuquén abrirá el calendario de votaciones antes de las elecciones presidenciales y legislativas previstas para 2027. La decisión permitirá que los partidos provinciales definan sus candidaturas y estrategias con varios meses de anticipación respecto de la competencia nacional.

La Libertad Avanza analiza sus candidatos para la gobernación

En el espacio libertario aparecen dos posibles nombres para disputar la gobernación: los senadores nacionales Nadia Márquez y Pablo Cervi, ambos representantes de Neuquén. Márquez es una dirigente cercana a Karina Milei y una de las figuras de La Libertad Avanza en la provincia. Por su parte, Pablo Cervi también aparece entre los posibles postulantes libertarios, tanto para la gobernación como para la intendencia de Neuquén capital.

Neuquén abrirá el calendario electoral argentino

Con la confirmación del 14 de febrero, Neuquén se encamina a convertirse en el primer distrito del país en elegir gobernador durante 2027. La provincia ya había protagonizado otros comienzos anticipados del calendario electoral. En 2019 votó el 10 de marzo, mientras que en 2023 sus elecciones se realizaron el 16 de abril, junto con Río Negro.