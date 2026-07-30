Neuquén: cayó desde el techo de un depósito y quedó internado en grave estado

Un aviso recibido por el Centro de Operaciones Policiales informó sobre el hallazgo de un hombre con heridas de gravedad dentro de un depósito comercial situado en el barrio Mariano Moreno , en la ciudad de Neuquén . La víctima continúa internada con pronóstico reservado luego de haber caído desde una altura aproximada de ocho metros.

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Las autoridades trabajan para determinar las circunstancias que llevaron al hombre hasta ese lugar y analizan si el episodio podría estar vinculado con una persecución policial registrada horas antes .

El episodio ocurrió durante la mañana de este miércoles 29 de julio , cerca de las 10 horas , en las instalaciones de la empresa Imasur , ubicada sobre la calle Primeros Pobladores al 1900 . El hecho salió a la luz cuando el responsable del lugar ingresó al depósito para iniciar la jornada laboral y se encontró con el hombre recostado sobre el suelo , presentando una herida en una de sus piernas .

La titular de la Comisaría Segunda , comisaria Norma Vinet , brindó detalles del episodio en declaraciones a Radio LU5 y señaló que la Policía recibió una alerta que informaba sobre la presencia de una persona herida dentro del depósito de la empresa Imasur . Según explicó, se trataba de un hombre que fue encontrado tendido en el suelo y con una lesión en una de sus piernas .

Vinet indicó además que, mientras los efectivos intervenían en el lugar, arribó personal del SIEN, que determinó el traslado urgente del herido al hospital regional. La funcionaria agregó que el encargado del establecimiento relató que, al ingresar al predio para iniciar las actividades habituales, se dirigió hacia el depósito y encontró a la persona en el piso.

La funcionaria detalló que los efectivos que acudieron al lugar detectaron una abertura en la cubierta del depósito. Ese indicio permitiría establecer que el hombre habría estado circulando por la zona superior del galpón cuando una de las chapas translúcidas perdió resistencia, se rompió y terminó ocasionando su caída al interior del establecimiento.

Una pequeña grieta en el techo: la evidencia clave

Efectivos de Criminalística trabajaron en el interior del depósito con el objetivo de llevar adelante las diligencias técnicas de rigor y determinar cómo se produjo la caída.

En paralelo, los investigadores buscan establecer si este episodio guarda algún vínculo con un hecho ocurrido durante las horas previas, cuando tres individuos abandonaron caminando un vehículo luego de impactar contra un poste.

“Observan una abertura en el techo, lo que hace pensar que se trasladaba por el hecho y cedió. Todavía no se puede establecer de qué manera llegó al interior del galpón, si se trató de una persecución, si estaba con otras personas, no hay información al respecto todavía”, explicó Vinet.

Las autoridades trabajan para esclarecer los motivos por los que el hombre se hallaba sobre la estructura del techo y reconstruir los movimientos que realizó antes de terminar dentro del depósito. Como parte de esa investigación, se llevará adelante una revisión de las grabaciones captadas por las cámaras de seguridad del establecimiento, con el objetivo de determinar el recorrido previo a la caída.

La hipótesis de la persecución policial previa a la caída

El hombre recibió asistencia por parte del personal del SIEN y posteriormente fue derivado de manera inmediata al Hospital Castro Rendón, donde continúa bajo internación con pronóstico reservado. De acuerdo con el último informe médico, las lesiones provocadas por la caída habrían derivado en un cuadro de gravedad.

Entre las líneas de investigación que manejan las autoridades figura la posibilidad de que el individuo haya quedado dentro del depósito durante varias horas antes de ser hallado, debido a que la herida que sufrió en una de sus piernas le habría impedido desplazarse. Además, los investigadores evalúan si el episodio podría estar relacionado con un registro audiovisual tomado durante la noche previa en ese mismo sector.

Las grabaciones muestran el momento en que un vehículo de reducidas dimensiones chocó contra una estructura cerca de las 20:15. Luego del impacto, tres hombres bajaron del automóvil y huyeron a pie en diferentes direcciones.

Los investigadores analizan si este episodio podría tener algún vínculo con una persecución policial que eventualmente habría terminado con la caída del hombre dentro del depósito, aunque las circunstancias y la posible conexión entre ambos hechos todavía permanecen bajo investigación.