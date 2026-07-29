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29 de julio de 2026 - 11:41
Policiales.

Investigan la muerte de una mujer que cayó desde un edificio en barrio Alberdi

La víctima tenía 58 años y fue encontrada sin vida en la terraza de una vivienda ubicada sobre calle Alvear. Personal policial y peritos intervinieron en el lugar.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Una mujer de 58 años murió luego de caer desde un 11º piso.

Una mujer de 58 años murió luego de caer desde un 11º piso.

Una mujer de 58 años perdió la vida durante la madrugada de este miércoles tras precipitarse desde el undécimo piso del edificio Musseti, ubicado en calle Perú al 500, dentro del barrio Alberdi. El hallazgo se produjo en la terraza de una vivienda ubicada sobre Alvear 478.

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En el lugar, efectivos policiales acudieron luego de recibir un aviso que alertaba sobre la presencia de una persona que se encontraba sin signos vitales.

¿Quién era la mujer que cayó del piso 11 en Barrio Alberdi?

La mujer fue identificada como Sandra Zanni, quien residía en Belgrano Norte al 1100 y contaba además con un departamento dentro del edificio desde el cual, según las primeras hipótesis de la investigación, se habría producido la caída.

El dueño de la propiedad sobre cuya terraza fue encontrado el cuerpo señaló ante los agentes que cerca de las 3 de la madrugada escuchó un fuerte ruido similar a un golpe. Sin embargo, recién varias horas más tarde logró advertir lo ocurrido y se comunicó con la Policía para informar la situación.

Las primeras hipótesis del caso

En el sitio intervino personal del SEASE, que confirmó el deceso de la mujer. Luego, por indicación de la Justicia, especialistas de Criminalística y el médico policial llevaron adelante las tareas periciales correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.

Como parte de las actuaciones, la hija de la víctima señaló que Sandra Zanni atravesaba un tratamiento psiquiátrico. Con la información recopilada hasta el momento, el expediente permanece abierto y los investigadores analizan como hipótesis inicial que se habría tratado de un suceso autoinfligido.

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