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10 de noviembre de 2026 - 14:42
Visita Papal.

"Alto anillito": la frase de un nene cordobés que hizo reír al Papa León XIV

Un niño saludó al Papa León XIV en el aeropuerto de Córdoba, le pidió una bendición y sorprendió con un comentario sobre su anillo.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El divertido encuentro de un niño con el Papa León XIV que se volvió viral

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La llegada del Papa León XIV a Córdoba dejó una escena tan simpática como inesperada. Durante el recibimiento oficial en el Aeropuerto Internacional Ambrosio Taravella, un nene logró acercarse al Santo Padre, le tomó la mano y protagonizó un intercambio que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

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El momento ocurrió durante la mañana de este martes 10 de noviembre, minutos después de que el pontífice descendiera del avión procedente de Buenos Aires. Mientras saludaba a un grupo de chicos que lo esperaban junto a la pista, uno de ellos llamó su atención con un pedido especial y una ocurrencia que hizo sonreír a los presentes.

El divertido encuentro de un niño con el Papa León XIV que se volvió viral

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“Alto anillito, eh”: el comentario que sorprendió al Papa

El niño se acercó con entusiasmo y comenzó a hablarle al pontífice mientras le sostenía la mano. “Bendecime a mí y a mi familia”, le pidió, aprovechando la oportunidad de estar frente al Santo Padre.

Después del saludo, el pequeño observó el anillo que llevaba León XIV y, con total naturalidad, lanzó una frase bien cordobesa: “Alto anillito, eh”.

El comentario provocó una sonrisa en el Papa y risas entre quienes presenciaban el encuentro. La escena fue registrada por las cámaras y comenzó a circular rápidamente en las redes sociales, donde llamó la atención por la espontaneidad del niño.

Antes de despedirse, el pequeño también le expresó su cariño con un “Gracias, Papa” y un “Chau, Papa”, mientras el pontífice continuaba saludando al resto de los presentes.

Una bienvenida especial para León XIV en Córdoba

El encuentro ocurrió durante la recepción preparada para la llegada del Papa a Córdoba, donde lo esperaban alumnos de distintas escuelas, integrantes de grupos scouts y representantes de diferentes comunidades. León XIV se apartó por unos momentos del recorrido protocolar para acercarse a los chicos, recibir cartas y dibujos, entregar rosarios y compartir fotografías.

Entre tantos saludos y muestras de afecto, la ocurrencia del nene se convirtió en uno de los momentos más comentados de la mañana. Después de la recepción, el Santo Padre continuó su recorrido hacia el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), donde celebró una misa multitudinaria ante fieles llegados desde distintos puntos del país.

La frase sobre el anillo papal terminó aportando un momento de humor y cercanía a una jornada marcada por las celebraciones religiosas y el recibimiento de miles de personas.

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