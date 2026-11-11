Cómo eligieron a los 70 presos que participaron del encuentro con el Papa León XIV en Devoto

Papa León XIV en su paso por la cárcel podía ser “una oportunidad para empezar de nuevo” ,

El Papa León XIV vistó este miércoles 11 de noviembre la cárcel de Villa Devoto, en la Ciudad de Buenos Aires, como parte de las últimas actividades de su viaje a la Argentina. Allí mantuvo un encuentro con aproximadamente 70 personas privadas de su libertad, seleccionadas especialmente para participar de una ceremonia religiosa.

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La actividad se programó para las 8 de la mañana en el gimnasio del establecimiento penitenciario una duración estimada de 30 minutos. Fue una celebración reducirá y emotiva, con historias desde el alma que apuntaron a la reflexión como sociedad.

La selección de los participantes estuvo a cargo del Servicio Penitenciario Federal, junto con integrantes de la Pastoral Carcelaria y la Procuración Penitenciaria de la Nación. Según informó Infobae, uno de los principales criterios fue la buena conducta de los internos durante su permanencia en prisión. Se priorizó a quienes no registraban sanciones disciplinarias recientes ni antecedentes de conflictos graves de convivencia.

También se consideró que estuvieran en etapas avanzadas del régimen de progresividad de la pena , un sistema que evalúa la adaptación de las personas privadas de libertad a las normas y actividades de los establecimientos penitenciarios.

Otro requisito importante fue la participación en propuestas educativas y laborales.

Entre los seleccionados se encuentran estudiantes del Centro Universitario Devoto (CUD), donde la Universidad de Buenos Aires desarrolla actividades académicas destinadas a personas privadas de libertad. También fueron incluidos internos que trabajan en cooperativas textiles y talleres de capacitación en oficios.

De esta manera, la selección tuvo en cuenta tanto el comportamiento dentro del penal como el compromiso con las actividades de formación y trabajo.

Cómo fue el encuentro del Papa con los internos

La ceremonia se desarrolló en el gimnasio de la cárcel y tuvo un formato diferente al de otras actividades religiosas realizadas por pontífices en establecimientos penitenciarios.

En esta oportunidad no se realizó el tradicional rito del lavado de pies. En cambio, el encuentro estuvo centrado en escuchar las historias de vida de personas que atravesaron experiencias de encierro.

Dos detenidos compartieron sus testimonios ante León XIV y los presentes. También participó una persona que recuperó su libertad y regresó al establecimiento para contar su experiencia después de salir de prisión.

El objetivo del encuentro fue transmitir un mensaje de esperanza y mostrar que es posible construir una nueva etapa de vida después del cumplimiento de una condena.

Los internos seleccionados habían firmado autorizaciones para el uso de su imagen, debido a que la ceremonia fue transmitida en vivo. Además, cada uno había recibido el permiso judicial correspondiente para participar.

El operativo de seguridad durante la visita a Devoto

El Papa se trasladó desde la Nunciatura Apostólica hasta la cárcel bajo un operativo especial de seguridad.

El recorrido previsto incluía las avenidas 9 de Julio y General Paz, además de diferentes autopistas y calles de la Ciudad de Buenos Aires, con custodia de la Policía Federal Argentina.

En el ingreso al penal, estaba previsto que León XIV fuera recibido por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, quien no participaría del encuentro dentro del establecimiento.

La actividad contó con un operativo de seguridad coordinado desde el Comando Unificado del Ministerio de Seguridad Nacional.

La visita a Devoto se realizó durante la última jornada del Papa León XIV en Argentina. Tras el encuentro, el Santo Padre tenía previsto continuar su agenda en Luján, donde celebraría una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, antes de despedirse del país.

El encuentro con las personas privadas de libertad fue una de las actividades más particulares de su visita, por el contacto directo con los internos y el mensaje de fe, reconciliación y esperanza que transmitió durante su discurso.