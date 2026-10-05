Derrumbes en la ruta de Bermejo a Tarija: piden circular con mucha precaución

Puente Aguas Blancas - Bermejo.

Quienes tengan previsto cruzar desde Argentina hacia Bolivia y continuar viaje a Tarija deberán extremar las precauciones. Según el reporte de los pasos fronterizos Aguas Blancas–Bermejo correspondiente a este lunes 5 de octubre, se registran derrumbes en la carretera que conecta Bermejo con Tarija.

El informe señala que personal y autoridades de carreteras se encuentran trabajando en la zona y recomienda transitar con mucha precaución. Sin embargo, no detalla los puntos afectados, la magnitud de los desprendimientos ni si existen interrupciones temporales del tránsito.

Cabe mencionar que la conexión vial entre Tarija y Bermejo incluye el tramo Padcaya–Bermejo, donde la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) ya intervino por derrumbes durante este año.

Cómo consultar el estado de la carretera antes de viajar Para conocer las condiciones del camino antes de salir, los viajeros pueden consultar el mapa oficial de transitabilidad de la zona. La entidad también informó que dispone del WhatsApp +591 71219232, con atención las 24 horas, para brindar información y asistencia a los usuarios de las carreteras bolivianas. Consultar estos canales permite verificar si hay restricciones o cambios en el recorrido. abc.gob.bo

Ante la advertencia de derrumbes, conviene reducir la velocidad, mantener distancia entre vehículos y respetar la señalización y las indicaciones del personal que trabaja en la vía. Los pasos entre Aguas Blancas y Bermejo están habilitados De acuerdo con el mismo reporte fronterizo, Puerto Chalanas y el Puente Internacional se encuentran habilitados, con atención durante las 24 horas en el puente. La actividad comercial se desarrolla con normalidad tanto en Bermejo como en Aguas Blancas. Del lado argentino, el informe recomienda circular con precaución por la Ruta Nacional 50, entre Aguas Blancas y Orán, debido a los controles viales continuos de Gendarmería Nacional, Policía Federal y Policía Vial. La habilitación de los cruces fronterizos debe distinguirse del estado del camino hacia Tarija: quienes continúen viaje deberán verificar las condiciones del camino en Bolivia antes de avanzar. Paso de chalanas en la frontera Argentina - Bolivia.

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