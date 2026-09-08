Chiche Gelblung fue internado nuevamente por complicaciones respiratorias: los detalles. 

Luego de atravesar distintos problemas de salud durante el invierno, Chiche Gelblung volvió a ser internado. El periodista, de 82 años, ingresó este martes por la mañana al Sanatorio Mater Dei tras presentar un cuadro respiratorio.

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El invierno volvió a afectar a Chiche Gelblung , quien fue internado nuevamente debido a un cuadro respiratorio . El periodista, de 82 años, ingresó este martes por la mañana al Sanatorio Mater Dei por “complicaciones respiratorias”, según informó Alejandro Guati.

A sus 82 años, el conductor debió ser hospitalizado en las últimas horas luego de presentar algunas complicaciones. La decisión de dejarlo internado fue tomada de manera preventiva , para realizarle estudios y seguir de cerca su estado.

Si bien todavía no se conocen precisiones sobre el tratamiento, desde el entorno de Chiche Gelblung buscaron transmitir tranquilidad. Según explicaron, la internación se produjo “por un problema respiratorio” derivado de su patología de base y no responde a una complicación nueva.

De hecho, contaron que el periodista había trabajado con normalidad hasta el día anterior y que estaba “armando un nuevo programa de streaming”.

La internación ocurre luego de un año especialmente delicado para la salud del conductor, quien en los últimos meses debió atravesar diferentes complicaciones. En junio, sin ir más lejos, estuvo casi un mes en terapia intensiva a raíz de una trombosis en el tobillo y posteriormente enfrentó una larga recuperación.

Por estas horas, Gelblung continúa bajo atención médica en el Sanatorio Mater Dei, donde ya había recibido asistencia durante los últimos problemas de salud que atravesó.

La última internación de Chiche Gelblung

Uno de los episodios más complejos que atravesó Gelblung ocurrió a mediados de este año, cuando debió permanecer cerca de un mes en terapia intensiva del Sanatorio Mater Dei. El periodista había sufrido una trombosis en el tobillo, cuadro que le provocó serios problemas vasculares y requirió la colocación de dos stents en una de sus piernas.

La gravedad del cuadro llegó a tal punto que los médicos analizaron la posibilidad de amputarle parte de una de sus piernas. Así lo reveló el propio Gelblung tras recibir el alta, al recordar el difícil momento que atravesó antes de regresar a la televisión.

“Se produjo una cosa insólita. Era una batalla en simultáneo entre el cirujano vascular que estaba tratando de salvar el pie y el traumatólogo que quería amputar el pie. Estaba decidiendo si iba a ser abajo de la rodilla o arriba de la rodilla”, relató.

Durante aquella internación, Gelblung también reveló una de las frases más fuertes que recibió de un médico al evaluar su estado. “El primer médico que me vio me dijo: ‘Estás golpeando las puertas del cielo’, pero yo no me sentía así”, recordó.

Sin embargo, lejos de mostrarse atemorizado, aseguró que había asumido la posibilidad de enfrentar una consecuencia extrema si el tratamiento lo requería: “Yo ya tenía resuelto que si había que perder el pie, lo perdía. Le dije a mi mujer que si era el precio, lo pagaba”.

Finalmente, los médicos lograron controlar la situación y evitar que Gelblung perdiera la pierna. La trombosis había comprometido gravemente la circulación y fue necesario colocarle stents para restablecer el flujo sanguíneo. Tras superar ese momento crítico, el periodista inició una larga recuperación que estuvo acompañada por distintas secuelas.

Sin embargo, la recuperación no fue sencilla. A pocos días de haber recibido el alta, Gelblung tuvo que regresar al Sanatorio Mater Dei por un cuadro febril y permaneció en observación mientras se sometía a distintos estudios.

Por entonces, las consecuencias de la trombosis todavía condicionaban su movilidad. Tiempo después, reapareció en televisión en silla de ruedas y contó que debía afrontar un largo proceso de rehabilitación para recuperar fuerza y volver a caminar.