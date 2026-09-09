La despedida a Chiche Gelblung: los conmovedores mensajes de sus colegas

Este miércoles falleció Chiche Gelblung a los 82 años . El reconocido periodista había sido ingresado el día anterior luego de que se agravara una afección respiratoria que atravesaba. Su muerte provocó una inmediata reacción en el ámbito de los medios de comunicación .

Colegas, periodistas y distintas figuras que compartieron parte de su extensa carrera profesional comenzaron a expresar públicamente su pesar y a dedicarle mensajes de despedida .

Los conductores del noticiero matutino despidieron al periodista con palabras de profundo pesar y destacaron su enorme trayectoria: “ Murió nuestro compañero y leyenda del periodismo argentino . Una figura emblemática. Luchó tanto, pero esta vez no pudo. Estaba en el Mater Dei y su estado se deterioró. Partió nuestro querido Chiche”.

Más adelante, resaltaron especialmente sus cualidades personales y profesionales: “ Hablar con él era un lujo, era un tipo muy culto y con paciencia y creatividad. Un maestro que hoy nos deja. Es un golpe muy fuerte para el periodismo”.

Mercedes Ninci despidió a Chiche Gelblung

“Siempre me llamaba para salir en Radio del Plata, en el programa de él. Como era Chiche no podía decirle que no. La última vez que salí al aire no entendía lo que me preguntaba, respondía lo que intuía, hacía un esfuerzo tremendo por ir a laburar, estoy mal no lo puedo creer. Qué tipo laburante. Veía más allá, la tenía muy clara”, expresó la periodista Mercedes Ninci a Crónica TV.

“He tenido la suerte de tratarlo en dos planos: en las entrevistas y porque tuve varias charlas personales. Un hombre que quería trabajar hasta el final; su lugar era en la tele, en la radio, se notaba que quería estar. Una persona que tenía cabeza abierta para ver en varios planos, un inmenso saludo a su familia.”, manifestó Daniel Arroyo, ex ministro de Desarrollo Social, a Crónica TV.

De qué murió Chiche Gelblung.

Lio Pecoraro y Rodrigo Lussich despidieron a Chiche Gelblung

Lio Pecoraro, quien compartió señal con Chiche, se sumó a las muestras de cariño tras su muerte y recordó el vínculo que mantenían: “Nos apreciábamos mucho y nos respetábamos. Chiche para siempre. Q.e.p.d”, dijo.

Rodrigo Lussich fue otro de los compañeros que expresó su pesar tras la muerte de Gelblung. “Chiche murió con las botas puestas, laburando hasta el final. Nos unió la risa, la bronca, lo quise, lo padecí, lo sufrí y sobre todo, aprendí. Fui su cronista, columnista y juntos fundamos Rating Cero. Verlo en acción era una montaña rusa, sudaba periodismo. No caeré en las obviedades de decir que hacía una nota de la nada y hacía que resultase interesante. Eso para él era su abecedario. Un número uno. Un beso a Cristina, a sus hijos y nietos”, escribió en X.

Chiche murió con las botas puestas, laburando hasta el final. Nos unió la risa, la bronca, lo quise, lo padecí, lo sufrí y sobre todo, aprendí. Fui su cronista, columnista y juntos fundamos Rating Cero. Verlo en acción era una montaña rusa, sudaba periodismo. No caeré en las… — Rodrigo Lussich (@rodrilussich) September 9, 2026

El mensaje de Jorge Macri

Jorge Macri se manifestó con un largo mensaje: “Generoso, ácido, siempre hábil en la pregunta. Recuerdo las primeras notas que me hizo en radio y después en televisión. Chiche tenía esa capacidad de hacerte sentir que tenías algo relevante para decir y, al mismo tiempo, preguntarte todo lo que él quería saber”.

Generoso, ácido, siempre hábil en la pregunta. Recuerdo las primeras notas que me hizo en radio y después en televisión. Chiche tenía esa capacidad de hacerte sentir que tenías algo relevante para decir y, al mismo tiempo, preguntarte todo lo que él quería saber.



Fue un enorme… pic.twitter.com/OyO3gWyC0u — Jorge Macri (@jorgemacri) September 9, 2026

Y agregó: “Fue un enorme periodista y formador de muchos de sus colegas. Dejó una marca profunda en los medios y una manera propia, inconfundible, de buscar y contar la información. Se va una figura imprescindible del periodismo argentino. Un apasionado de su profesión y de la vida. Mis condolencias y un abrazo enorme a su familia, amigos y compañeros de tantos años”.