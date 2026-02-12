jueves 12 de febrero de 2026

12 de febrero de 2026 - 07:28
Viral.

Confundió cloro con detergente y convirtió su pileta en un mar de espuma

Un error doméstico desató risas en redes: el hombre intentó limpiar la pileta y terminó llenándola de burbujas, mientras los usuarios comentaban asombrados.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Confundió cloro con detergente y convirtió su pileta en un mar de espuma.

Confundió cloro con detergente y convirtió su pileta en un mar de espuma.

Un error doméstico poco común se convirtió en uno de los videos más comentados en redes sociales durante los últimos días. Un hombre confundió el cloro con detergente mientras intentaba limpiar la pileta, provocando una situación totalmente inesperada que rápidamente se volvió viral.

El incidente, grabado y compartido en TikTok, capturó de inmediato la atención de miles de usuarios, quienes reaccionaron con humor y asombro ante lo sucedido.

La publicación superó el millón de visualizaciones, generó más de 47 mil 'me gusta' y alcanzó los 200 comentarios, demostrando el alcance viral de situaciones cotidianas.

Un error doméstico que se salió de control

El incidente comenzó cuando Carlos, cuñado de Rocío Clericuzio, se puso a encargarse de la limpieza de la pileta. En vez de usar cloro, utilizó detergente, lo que provocó que el agua se llenara de una enorme cantidad de espuma. El curioso episodio fue captado por su cuñada, quien, al ver su desesperación intentando eliminar la espuma, decidió grabar la escena y subirla a TikTok desde su cuenta @rocioclericuzio.

Mientras se desarrollaba la grabación, se percibe cómo la mujer manifiesta sorpresa y cierta incredulidad ante la escena que estaba viendo. “Está arreglando lo que hizo de la peor manera”, comenta en el video mientras observa a su cuñado intentando remediar el error. Su tono se vuelve aún más enérgico y divertido cuando, entre risas y exclamaciones, le pregunta directamente qué pasó y lo corrige señalando el fallo: “¡Detergente le pusiste! Un desastre”.

Llenó la pileta de su casa de espuma y el video se volvió viral en redes sociales.

La reacción del hombre frente al imprevisto fue tan improvisada como poco habitual. En el video se lo observa tratando de retirar la espuma con un saca bichos, herramienta que normalmente se usa para limpiar la superficie de la pileta. Al mismo tiempo, vertía más agua en un intento desesperado de diluir la espuma y poder volver a utilizar la pileta.

Lejos de solucionarse de inmediato, la situación se transformó en un verdadero espectáculo doméstico, donde se combinaban la ingeniosidad y la resignación en igual medida.

El fenómeno viral que conquistó TikTok

El video, que mezcla torpeza, humor y espontaneidad, rápidamente trascendió el ámbito familiar. La publicación en TikTok alcanzó más de un millón de reproducciones en apenas unos días, sumando más de 47 mil “me gusta” y cientos de comentarios de usuarios de distintos lugares.

Embed

La rapidez con la que se viralizó y su amplio alcance reflejan el interés que generan este tipo de escenas cotidianas y auténticas, en las que los errores humanos se transforman en fuente de risa y complicidad colectiva.

Dentro de los comentarios, muchos usuarios expresaron asombro ante la confusión entre cloro y detergente, mientras que otros aprovecharon la situación para hacer chistes sobre lo que podría haber ocurrido. Entre las reacciones más destacadas se encuentran expresiones como: “Te metes vestido a esa pileta y salís con la ropa limpia jajaja”, “No se puede creer lo que hizo” y “Él quería una fiesta de espuma en la pileta jajaja”.

Confundió la botella de cloro con detergente, llenó de espuma la pileta y su desesperado intento por limpiarla se hizo viral.

El episodio demostró cómo un equivocado paso en el hogar puede convertirse en un fenómeno viral, gracias a la naturalidad de quienes lo viven y a la capacidad de las redes sociales para propagar historias cotidianas a gran escala.

La grabación, realizada por la cuñada y difundida en TikTok, no solo provocó risas entre miles de personas, sino que también puso en evidencia el poder de la conexión digital para transformar situaciones comunes en momentos memorables y extraordinarios.

