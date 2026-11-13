viernes 13 de noviembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de noviembre de 2026 - 09:33
Deportes.

Gimnasia de Jujuy inicia el Reducido ante Almirante Brown: horario, árbitro y ventaja deportiva

El Lobo recibirá a Almirante Brown este sábado en el estadio 23 de Agosto, por los octavos de final del Reducido de la Primera Nacional.

+ Seguir en
Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
gimnasia de Jujuy (1)

Gimnasia de Jujuy comenzará este sábado 14 de noviembre su participación en el Reducido de la Primera Nacional, donde buscará pelear por el segundo ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino. El equipo dirigido por Hernán Pellerano enfrentará a Almirante Brown en el estadio 23 de Agosto, con la ventaja deportiva a su favor.

Lee además
Yamil Possi.
Primera Nacional.

Yamil Possi será el árbitro de Gimnasia de Jujuy ante Almirante Brown por el Reducido
Francisco Molina y el próximo desafío de Gimnasia de Jujuy video
Deportes.

Gimnasia de Jujuy se prepara para el Reducido: "Es un partido de vida o muerte para nosotros"

El encuentro comenzará a las 20 y tendrá como árbitro principal a Yamil Possi, acompañado por Maximiliano Castelli como primer asistente, Federico Pomi como segundo asistente y Maximiliano Silcan Jerez como cuarto árbitro.

Gimnasia de Jujuy tiene ventaja deportiva: qué pasa si empata

De acuerdo con el reglamento establecido por AFA, los octavos de final del Reducido se disputan a partido único y el equipo mejor ubicado durante la fase regular cuenta con ventaja deportiva.

En este caso, Gimnasia finalizó cuarto en la Zona B, mientras que Almirante Brown terminó sexto en la Zona A. Por lo tanto, si el partido termina empatado al cumplirse los 90 minutos, el Lobo avanzará directamente a los cuartos de final, sin necesidad de disputar tiempo suplementario ni penales.

En cambio, una derrota dejará al conjunto jujeño eliminado de la competencia.

Gimnasia de Jujuy: "Estamos dejando la vida y el alma para ascender"

Gimnasia de Jujuy: "Estamos dejando la vida y el alma para ascender"

Cómo llegan Gimnasia de Jujuy y Almirante Brown al Reducido

El equipo de Hernán Pellerano llega a esta instancia después de cerrar la fase regular con una derrota por 5-1 frente a San Martín de San Juan. En sus últimos cinco compromisos acumuló tres derrotas, un empate y una victoria, resultados que lo dejaron en el cuarto puesto de la Zona B.

Por su parte, Almirante Brown también viene de perder en la última fecha, en su caso ante Godoy Cruz. La Fragata terminó sexto en la Zona A y registró, en sus cinco encuentros más recientes, dos empates, una victoria y dos derrotas.

Con este panorama, Gimnasia buscará aprovechar la localía y la ventaja deportiva para superar la primera instancia eliminatoria y mantenerse en la pelea por el ascenso a Primera División.

Gimnasia de Jujuy&nbsp;

Gimnasia de Jujuy

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Yamil Possi será el árbitro de Gimnasia de Jujuy ante Almirante Brown por el Reducido

Gimnasia de Jujuy se prepara para el Reducido: "Es un partido de vida o muerte para nosotros"

Gimnasia de Jujuy jugará el sábado 14 ante Almirante Brown por el Reducido

El presidente de Gimnasia de Jujuy explicó la inhibición de FIFA y llevó tranquilidad

Gimnasia de Jujuy está inhibido por FIFA y le impide inscribir refuerzos

Lo que se lee ahora
A qué hora juega Argentina vs Uruguay.
Deportes.

Argentina vs. Uruguay: horario y dónde ver el amistoso de este viernes

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Se desbordó un arroyó en Maimará y obligó a cortar la Ruta 9 video
Jujuy.

Un fuerte temporal desbordó un arroyo en Maimará: ya se habilitó el tránsito en la Ruta 9

15 sectores de Alto Comedero están afectados por el corte de agua
Jujuy.

15 sectores de Alto Comedero están afectados por el corte de agua

Tormentas en Jujuy.
Lluvias.

Alerta amarilla por tormentas en Jujuy por tres días: qué zonas están afectadas

Paro en Aeroparque y Ezeiza: hay vuelos demorados en el aeropuerto de Jujuy
País.

Paro en Aeroparque y Ezeiza: hay vuelos demorados en el aeropuerto de Jujuy

Cambio en las paradas.
Capital.

Desde este viernes, cambian las paradas de colectivos en avenida Santibáñez

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel