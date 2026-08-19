Restringen el paso de camiones desde Purmamarca por el cierre del Paso de Jama

Ante la continuidad del cierre del Paso de Jama y la acumulación de vehículos de carga, se reforzará la asistencia a camioneros varados y habrá nuevos controles sobre la Ruta Nacional 52.

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La Gendarmería Nacional informó nuevas medidas preventivas debido a la continuidad del cierre del Paso Internacional “Jama”, afectado por condiciones climáticas adversas, y a la creciente concentración de camiones en distintos puntos de Jujuy.

La decisión fue adoptada luego de una reunión de coordinación realizada en el Ministerio de Seguridad de la Provincia, con participación de autoridades provinciales, la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Aduana, Defensa Civil, Vialidad Nacional y Gendarmería Nacional.

Entre las principales medidas, se resolvió restringir el ingreso de transportes de carga a la Ruta Nacional 52 a la altura de Purmamarca. El operativo estará a cargo de la Policía de la Provincia de Jujuy.

Además, Gendarmería Nacional mantendrá un control permanente en la localidad de Volcán mientras continúe cerrado el paso fronterizo.

Desde el Escuadrón 53 “Jujuy” explicaron que la medida busca evitar una mayor concentración de vehículos sobre el corredor hacia Jama, teniendo en cuenta que las zonas de estacionamiento disponibles ya presentan una alta ocupación.

Asistencia para los camioneros varados en Jama

Las autoridades también acordaron reforzar la asistencia a los transportistas que permanecen detenidos en la zona de Jama.

Se prevé la provisión de agua, alimentos y elementos de primera necesidad, mientras que el SAME estará a cargo de brindar atención sanitaria a quienes la requieran.

El operativo será coordinado entre los distintos organismos provinciales y nacionales que trabajan en la zona.

La reapertura podría demorarse hasta finales de la próxima semana

Según lo informado por Gendarmería, el pronóstico meteorológico no anticipa una mejora de las condiciones en el corto plazo.

En ese contexto, se estima que la reapertura del Paso Internacional de Jama podría producirse hacia finales de la próxima semana, aunque dependerá de la evolución del clima y de las condiciones de transitabilidad de las rutas.

Piden a los camioneros que eviten viajar hacia Jujuy

El Escuadrón 53 “Jujuy” también trabaja en coordinación con unidades de Gendarmería ubicadas sobre los principales corredores utilizados por los transportistas que se dirigen hacia Jama.

El objetivo es advertir anticipadamente sobre las restricciones a los camiones provenientes, entre otros puntos, de Clorinda, en Formosa; Paso de los Libres, en Corrientes; y Bernardo de Irigoyen, en Misiones.

Gendarmería recomendó a los transportistas evitar su arribo a la provincia de Jujuy hasta una nueva comunicación oficial.

La advertencia se debe a que las playas de estacionamiento de San Salvador de Jujuy y de distintas localidades ubicadas sobre el corredor hacia Purmamarca se encuentran saturadas por la concentración de vehículos de carga.

Finalmente, solicitaron a quienes tengan previsto circular hacia el Paso Internacional de Jama consultar los canales oficiales antes de iniciar el viaje y mantenerse atentos a las próximas actualizaciones.