Carolina Velázquez, la árbitra jujeña que hace historia en el Regional Amateur

Carolina Velázquez dio un nuevo paso en su carrera dentro del arbitraje . La jujeña fue habilitada para desempeñarse como jueza principal y asistente en el Torneo Regional Federal Amateur y, en su visita a Todo se Ve por Canal 4, habló sobre su recorrido, los desafíos que enfrenta dentro de la cancha y el crecimiento del arbitraje femenino.

“Esto me sirve tanto a mí como al arbitraje femenino, para que se revolucione y se sumen más chicas” , expresó. Además, contó que dentro de la Liga Jujeña actualmente hay cerca de 20 mujeres vinculadas al arbitraje y que tres integrantes de su camada lograron posicionarse en la tabla de mérito.

Su vínculo con el arbitraje comenzó casi de manera circunstancial. Primero lo tomó como una alternativa, pero con el paso del tiempo se transformó en una actividad que comenzó a ocupar un lugar central en su vida.

Velázquez contó que anteriormente practicaba fútbol y básquet , pero decidió dejar esas disciplinas para dedicarle mayor tiempo a su preparación arbitral. Su ingreso a la Liga Jujeña marcó un punto de inflexión. “Un profesor que era instructor de la Liga me preguntó si quería ir a la Liga Jujeña . Yo le dije que sí porque tenía curiosidad por saber todas las reglas”, recordó.

El comienzo no fue sencillo. Durante su primer año no logró aprobar, pero esa experiencia se convirtió en una motivación para continuar preparándose. “Me empecé a preparar porque era un objetivo mío llegar a estar con los primeros. Veía a los varones y siempre me llevaban una ventaja cuando entrenábamos. Yo decía: ‘Algún día tengo que estar al lado de ellos o pisándoles los pies’. Y bueno, se convirtió en mi objetivo”, relató.

Los insultos y el respeto dentro de la cancha

Uno de los aspectos que Velázquez destacó fue la dificultad que todavía representa dirigir siendo mujer. Según explicó, en varias oportunidades recibió insultos vinculados directamente con su género. Recordó una situación durante un partido de divisiones juveniles femeninas en el que debió detener el encuentro por los gritos de un padre desde afuera de la cancha.

“Paré el partido y le dije que era un juego de mujeres, que merecemos respeto y que además eran menores de edad. Psicológicamente no les sirve a las nenas, porque están en formación”, contó. Ante esa situación, decidió advertir que el encuentro no continuaría si el hombre no modificaba su comportamiento. Finalmente, el espectador se sentó y el partido pudo seguir.

Con el paso del tiempo, considera que la relación con jugadores, cuerpos técnicos y público comenzó a modificarse. “Me estoy dando cuenta de que, tanto en los barrios como en la Liga Jujeña, estoy ganando el respeto”, señaló.

Para Velázquez, una de las principales herramientas dentro de la cancha es mantener la tranquilidad incluso en situaciones de tensión. Explicó que prefiere establecer el diálogo únicamente con los capitanes y evitar discusiones innecesarias. “Siempre trato de hablar tranquila y explicarle a la persona. Cuando hay respeto mutuo, esto funciona”, sostuvo.

Carolina Velázquez, árbitra jujeña

Preparación física, mental y el sueño de seguir creciendo

La preparación de una árbitra no se limita solamente al conocimiento del reglamento. Velázquez explicó que el entrenamiento físico es fundamental por las exigencias de desplazamiento dentro del campo de juego, mientras que la parte teórica requiere una actualización permanente debido a las modificaciones reglamentarias.

También destacó el trabajo psicológico para aprender a sobrellevar la presión y las críticas. “Nos enseñaron que de las cosas malas hay que tomar las buenas. Si me insultan, trato de transformarlo en otra cosa. Al principio me costó bastante, pero depende de cada uno”, afirmó.

Al finalizar cada partido, asegura que la tranquilidad aparece cuando considera que tanto ella como el resto de la terna arbitral realizaron correctamente su trabajo. También reconoce que los errores forman parte del oficio y que deben ser asumidos.

“Cuando salgo tranquila es porque sé que hice bien mi trabajo, no solamente yo, sino con mi terna arbitral. Y cuando hay errores también sabemos cuándo hicimos algo mal y lo aceptamos”, explicó. Ahora, con la habilitación para participar del Torneo Regional Federal Amateur, Velázquez busca continuar creciendo y ganando experiencia.

Carolina Velázquez, árbitra jujeña

“Mi objetivo es seguir para adelante, que esto crezca, esperar que lleguen las cosas y seguir haciendo las cosas bien. Sobre todo, seguir entrenando”, expresó. Consultada sobre la posibilidad de llegar algún día al fútbol de Primera División, respondió que todo dependerá de su rendimiento y de las oportunidades que se presenten.

“Si se puede, se llega. Todo depende del mérito que hace uno”, aseguró, y cerró con un mensaje sobre el lugar de las mujeres en el deporte: “Quiero que el fútbol femenino y el arbitraje femenino crezcan, porque las mujeres también somos capaces de muchas cosas”, cerró.