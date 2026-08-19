Fan Fest de Los Pumas en Jujuy: horarios, actividades y todo lo que tenés que saber

Jujuy se prepara para vivir una jornada completa alrededor del partido entre Los Pumas y los Wallabies de Australia , que se disputará el sábado 29 de agosto en el estadio 23 de Agosto. Desde varias horas antes del test match, los espectadores podrán participar del Fan Fest , una propuesta que incluirá música, juegos, sorteos, regalos, espectáculos y firma de autógrafos.

Deportes. Los Pumas tendrán entrenamientos abiertos y actividades con el público en Jujuy

La actividad comenzará a las 13 horas y se extenderá hasta las 20 , mientras que el encuentro entre Argentina y Australia está previsto para las 16 horas . De esta manera, quienes tengan entrada podrán acercarse temprano al estadio y participar de las diferentes propuestas antes, durante el desarrollo general de la jornada y después del partido.

El Fan Fest abrirá sus actividades a las 13 horas , tres horas antes del inicio del test match.

La propuesta continuará hasta las 20 horas , por lo que abarcará prácticamente toda la jornada deportiva vinculada con la presentación del seleccionado argentino en Jujuy.

Horarios principales de la jornada:

13:00: comienzo del Fan Fest.

comienzo del Fan Fest. 16:00: inicio del partido entre Los Pumas y Australia.

inicio del partido entre Los Pumas y Australia. 20:00: finalización de las actividades del Fan Fest.

Hasta el momento no se informó un cronograma específico con horarios individuales para cada espectáculo, juego o actividad, por lo que las propuestas se desarrollarán dentro de la franja general anunciada entre las 13 y las 20.

Qué actividades habrá en el Fan Fest

La previa del partido tendrá distintas alternativas pensadas para quienes lleguen con anticipación al estadio 23 de Agosto.

Entre las actividades confirmadas se encuentran DJ y música, espectáculos, juegos, sorteos, entrega de regalos y firma de autógrafos.

La intención es que el evento no se limite únicamente a los 80 minutos de rugby, sino que los espectadores puedan vivir una experiencia más amplia alrededor de la presentación de Los Pumas.

Uno de los atractivos será la firma de autógrafos, que se sumará a las actividades recreativas previstas para los fanáticos. También habrá propuestas de entretenimiento y sorteos durante el desarrollo del Fan Fest.

Dónde se realizará

Las actividades estarán distribuidas en sectores próximos al estadio 23 de Agosto.

El Fan Fest se desarrollará en la explanada del sector preferencial y también en la plaza ubicada en cercanías de la popular sur.

Estos espacios concentrarán las propuestas recreativas y de entretenimiento durante la previa del encuentro internacional.

Quiénes podrán ingresar al Fan Fest

La actividad estará destinada a las personas que tengan entrada para el partido entre Los Pumas y Australia.

Por ese motivo, quienes quieran participar de la propuesta deberán contar con su ticket para el test match. Las entradas para el encuentro se encuentran disponibles de manera online a través de la plataforma Ticketek.

La recomendación para quienes quieran aprovechar todas las actividades es llegar con anticipación, ya que el Fan Fest comenzará tres horas antes del partido.

Los Pumas vs. Australia: a qué hora es el partido

El encuentro entre Los Pumas y los Wallabies comenzará a las 16 horas del sábado 29 de agosto en el estadio 23 de Agosto.

Será una de las presentaciones del seleccionado argentino en suelo nacional antes del Mundial de Australia y convertirá nuevamente a Jujuy en escenario de un evento deportivo internacional.

Con el Fan Fest desde las 13 y actividades hasta las 20, la propuesta buscará que los fanáticos puedan disfrutar de una jornada completa alrededor del rugby, con entretenimiento antes y después de la presentación de Los Pumas.