Loly Antoniale habló tras años de silencio y contó cómo vive en Estados Unidos

En las últimas horas, Moria Casán contó detalles de una conversación que habría mantenido con Mariana “Loly” Antoniale antes de que la modelo abandonara Argentina para instalarse en otro país . De acuerdo con el relato de La One, “La Niña Loly” le habría confesado que Jorge Rial , quien era su pareja en aquel momento, le “cerró los caminos”.

En medio de esa situación, el periodista Nicolás Peralta decidió contactarla para preguntarle cómo transcurre su vida, varios años después de su partida de la Argentina. “Estoy muy bien, agradecida, valorando, disfrutando y protegiendo la vida” , leyó el panelista durante la emisión de Sálvese quien pueda (América).

Además, Peralta compartió la parte final del mensaje que había recibido de la mediática. “Y la paz que Dios me brinda” , expresó Loly para cerrar su respuesta.

Doce años después de la mediática separación entre Mariana Antoniale y Jorge Rial , Moria Casán volvió a referirse a las circunstancias que habrían llevado a “La Niña Loly” a abandonar el país y establecerse en Estados Unidos . La revelación aportó nuevos elementos sobre aquella conflictiva ruptura que tuvo lugar años atrás.

Durante la emisión de La Mañana con Moria (eltrece), la conductora rememoró una conversación que mantuvo de manera fortuita con la cordobesa en un aeropuerto, cuando atravesaba un momento de fuerte tensión con el periodista.

“Ella dijo que él le cortó todos los caminos. A mí me lo dijo en un aeropuerto, me dijo: ‘Me tengo que ir porque me corta todo y no puedo más’”, contó Moria al reconstruir aquel diálogo que mantuvo con Antoniale en plena crisis.

Qué hizo Jorge Rial tras la separación

Moria recordó además que, durante la participación de Antoniale en el Bailando, Jorge Rial se comunicaba telefónicamente con ella para intentar intervenir en determinadas situaciones que ocurrían en el programa, mientras la conductora integraba el jurado. “Él me ha pedido muchas cosas telefónicas que no siempre dije. Algunas buenas y otras no tan buenas”, reveló la diva al referirse a aquellos llamados.

Los integrantes del panel intentaron precisar si Rial le había solicitado directamente que bloqueara las oportunidades laborales de la modelo dentro de los medios, aunque Moria Casán prefirió responder con cierta reserva y no profundizar demasiado sobre el tema.

“Me pidió una cosita mínima del Bailando, porque si la chica estaba bien yo no podía hacer nada para que estuviera mal”, explicó la conductora, al recordar el contexto en el que Loly Antoniale tomó la contundente determinación de apartarse de la Argentina y abandonar definitivamente el ambiente artístico.