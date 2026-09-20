domingo 20 de septiembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de septiembre de 2026 - 17:05
Espectáculos.

Nicolás Repetto vuelve a la televisión después de 8 años: cuándo será y cómo se llamará su programa

El histórico conductor confirmó su regreso a la televisión abierta de la mano de eltrece. Su nuevo programa se llamará Clink Clank y llegará a la pantalla en enero de 2027.

+ Seguir en
Por  Verónica Pereyra
image

Después de ocho años alejado de la conducción en la televisión abierta, Nicolás Repetto confirmó su regreso. El histórico conductor volverá a la pantalla de la mano de eltrece con un nuevo programa de entretenimientos.

Lee además
Repetto y Chavez

Nico Repetto en Farsantes: "Hago aflorar mi parte gay"
nicolas repetto quiso justificarse y termino embarrandola mas
Comentarios repudiables

Nicolás Repetto quiso justificarse y terminó embarrándola más

La noticia, que durante semanas había circulado como una posibilidad, fue confirmada por el propio Repetto a través de un breve mensaje: “Hola, está confirmado”.

Juan Etchegoyen mostr&oacute; el di&aacute;logo entre Nicol&aacute;s Repetto

Juan Etchegoyen mostró el diálogo entre Nicolás Repetto

Cómo se llamará el nuevo programa de Nicolás Repetto

El ciclo llevará el nombre de “Clink Clank”, una referencia directa a la recordada frase “¡Clink, caja!” que Repetto popularizó durante sus años al frente de distintos programas de entretenimiento.

El programa será producido por Kuarzo y está pensado como un gran show de entretenimiento familiar, con juegos, invitados, humor y diferentes propuestas para el público.

La idea inicial es que el ciclo forme parte de la programación de verano de eltrece y tenga su estreno en enero de 2027.

El regreso de una figura histórica de la televisión

Repetto fue protagonista de algunos de los programas más recordados de la televisión argentina, entre ellos Fax, Nico y Sábado Bus.

Su última experiencia al frente de un programa de televisión abierta fue El Noticiero de la Gente, en Telefe, ciclo del que se desvinculó en 2018. Desde entonces mantuvo un perfil más bajo y tuvo apariciones puntuales, pero no volvió a conducir un programa propio de aire.

Ahora, casi una década después, volverá al género que marcó buena parte de su carrera: los grandes programas de entretenimiento.

¿Cuándo vuelve Nicolás Repetto a la TV?

El estreno de “Clink Clank” está previsto para enero de 2027 por la pantalla de eltrece. La propuesta será semanal y grabada, según los detalles difundidos hasta el momento.

Así, Nicolás Repetto prepara su regreso a la televisión abierta con un formato que busca recuperar algunos de los elementos que fueron parte de sus ciclos más exitosos.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Nico Repetto en Farsantes: "Hago aflorar mi parte gay"

Nicolás Repetto quiso justificarse y terminó embarrándola más

Nicolás Repetto se lanza como cantante: cómo será su primer show

Nació Timoteo, el tercer hijo de Juana Repetto: qué dijo la actriz y su entorno

Mirtha Legrand mostró una leve mejoría

Las más leídas

sismo en el norte argentino 
Pais.

Dos fuertes sismos sacudieron el norte argentino: que pasó en Jujuy

FNE2026: Este domingo se realizará la exposición de carrozas y la elección del Paje 10
Jujuy.

FNE2026: Este domingo se realizará la exposición de carrozas y la elección del Paje 10

Homenaje en la FNE 2026: músicos y exalumnos acompañaron la carroza del Santa Teresita
Jujuy.

Homenaje en la FNE 2026: músicos y exalumnos acompañaron la carroza del Santa Teresita

Rescataron a un peregrino que cayó por un barranco
Jujuy.

Un integrante de una banda de sikuris cayó por un barranco camino a Sixsilera

Día de los novios
Sociedad.

Día de los Novios en Argentina: por qué se celebra este 20 de septiembre

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel