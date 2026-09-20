Nicolás Repetto vuelve a la televisión después de 8 años: cuándo será y cómo se llamará su programa

Después de ocho años alejado de la conducción en la televisión abierta, Nicolás Repetto confirmó su regreso . El histórico conductor volverá a la pantalla de la mano de eltrece con un nuevo programa de entretenimientos.

La noticia, que durante semanas había circulado como una posibilidad, fue confirmada por el propio Repetto a través de un breve mensaje: “Hola, está confirmado”.

El ciclo llevará el nombre de “Clink Clank” , una referencia directa a la recordada frase “¡Clink, caja!” que Repetto popularizó durante sus años al frente de distintos programas de entretenimiento.

El programa será producido por Kuarzo y está pensado como un gran show de entretenimiento familiar, con juegos, invitados, humor y diferentes propuestas para el público.

La idea inicial es que el ciclo forme parte de la programación de verano de eltrece y tenga su estreno en enero de 2027.

El regreso de una figura histórica de la televisión

Repetto fue protagonista de algunos de los programas más recordados de la televisión argentina, entre ellos Fax, Nico y Sábado Bus.

Su última experiencia al frente de un programa de televisión abierta fue El Noticiero de la Gente, en Telefe, ciclo del que se desvinculó en 2018. Desde entonces mantuvo un perfil más bajo y tuvo apariciones puntuales, pero no volvió a conducir un programa propio de aire.

Ahora, casi una década después, volverá al género que marcó buena parte de su carrera: los grandes programas de entretenimiento.

¿Cuándo vuelve Nicolás Repetto a la TV?

El estreno de “Clink Clank” está previsto para enero de 2027 por la pantalla de eltrece. La propuesta será semanal y grabada, según los detalles difundidos hasta el momento.

Así, Nicolás Repetto prepara su regreso a la televisión abierta con un formato que busca recuperar algunos de los elementos que fueron parte de sus ciclos más exitosos.