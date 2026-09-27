Alerta amarilla en Jujuy por fuertes lluvias y posible granizo

Después de una tarde agobiante, con temperaturas que superaron los 36°C en distintos puntos de Jujuy , el tiempo cambiará de manera marcada este lunes 28 de septiembre con alerta amarilla. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por tormentas fuertes para una amplia zona de la provincia.

Jujuy. Hasta cuándo va a seguir el frío en Jujuy: se viene un cambio brusco en las temperaturas

El aviso estará vigente durante la tarde y la noche del lunes y anticipa fenómenos que podrían desarrollarse con intensidad en períodos cortos. El nivel amarillo implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar daños y generar interrupciones momentáneas en actividades cotidianas.

De esta manera, una extensa franja de los Valles, las Yungas y sectores bajos de la Quebrada deberán permanecer atentos a la evolución de las condiciones meteorológicas.

Alerta amarilla en Jujuy por fuetes lluvias y posible granizo

Granizo y ráfagas de más de 60 km/h

El fenómeno no estará limitado únicamente a la lluvia.

El área será afectada por tormentas aisladas y algunas podrían ser localmente fuertes. Podrían estar acompañadas por:

abundante precipitación en cortos períodos;

frecuente actividad eléctrica;

posible caída de granizo;

ráfagas intensas que pueden superar los 60 km/h.

Además, se esperan acumulados de lluvia de entre 15 y 30 milímetros, aunque esos registros podrían ser superados de manera puntual.

El alerta fue emitido este domingo 27 de septiembre y forma parte del Sistema de Alerta Temprana del SMN, que actualiza los avisos de acuerdo con la evolución de cada fenómeno.

De más de 36°C a una tarde de tormentas

El cambio será importante porque llegará inmediatamente después de uno de los días más calurosos de las últimas semanas. Este domingo, Jujuy atravesó una jornada con temperaturas superiores a los 36°C, mientras que en algunos sectores del Ramal los registros fueron todavía más elevados.

El lunes comenzará todavía con temperaturas altas. Sin embargo, con el paso de las horas aumentará la inestabilidad y la tarde será el período clave para el desarrollo de las tormentas. La combinación de aire cálido, humedad y el avance de condiciones más inestables marcará el quiebre de la seguidilla de jornadas calurosas.

Las lluvias traerán un fuerte descenso de temperatura

Después de las tormentas también llegará un marcado alivio térmico. El lunes todavía podría presentar valores superiores a los 30°C antes de la llegada de las precipitaciones. Para el martes, en cambio, la máxima rondaría los 22°C.

La diferencia con los registros de este domingo podría acercarse así a los 14°C en apenas 48 horas. La inestabilidad podría continuar durante el martes, mientras que miércoles y jueves se presentarían mucho más frescos que el fin de semana.

El mal tiempo también alcanza otras zonas del país

Jujuy no será la única región atravesada por un escenario de inestabilidad. El Sistema de Alerta Temprana del SMN mantiene un seguimiento permanente de tormentas, lluvias, vientos y otros fenómenos en todo el territorio nacional. Durante este domingo y el comienzo de la semana, el mapa muestra diferentes áreas alcanzadas por advertencias meteorológicas.

El avance de estas condiciones hacia el norte será uno de los factores a seguir durante las próximas horas, con Jujuy incorporándose desde el lunes a las áreas bajo alerta.

Qué hacer durante una tormenta fuerte

Ante un alerta amarillo, es importante seguir las actualizaciones oficiales y evitar exponerse innecesariamente durante los momentos de mayor intensidad.

Se recomienda asegurar objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas, evitar permanecer al aire libre durante la actividad eléctrica y no circular por calles, ríos, arroyos o sectores que puedan acumular agua rápidamente.

También es importante mantener despejados desagües y canaletas y contar con elementos básicos ante una eventual interrupción del servicio eléctrico.

Después de una jornada marcada por el calor extremo, Jujuy se prepara ahora para un lunes completamente diferente: tormentas, posible granizo, fuertes ráfagas y el comienzo de un marcado descenso de temperatura.