martes 22 de septiembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
22 de septiembre de 2026 - 08:31
Jujuy.

Hasta cuándo va a seguir el frío en Jujuy: se viene un cambio brusco en las temperaturas

El SMN anticipa cambios importantes en el tiempo para Jujuy durante los próximos días. Cómo seguirá el frío y qué se espera hacia el fin de semana.

+ Seguir en
María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Jujuy nublado

Jujuy nublado

El frío en Jujuy tiene las horas contadas. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para San Salvador de Jujuy, las temperaturas en Jujuy comenzarán a subir desde el miércoles y darán paso a jornadas muy calurosas durante la segunda mitad de la semana, con una máxima prevista de 38°C.

Lee además
frio en jujuy: bajan las temperaturas y continua la alerta por viento hasta el martes
Jujuy.

Frío en Jujuy: bajan las temperaturas y continúa la alerta por viento hasta el martes
Lluvias y frío
Jujuy.

Fin de semana con frío extremo en Jujuy: anticipan lluvias y bajas temperaturas

El miércoles será la última mañana fría

Este martes 22 de septiembre todavía se mantendrán condiciones frescas en la capital jujeña. El pronóstico oficial del SMN, actualizado a las 5:53, indica una temperatura mínima de 9°C y una máxima de apenas 19°C.

Durante la mañana existe una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%, con lluvias aisladas. Para la tarde se espera cielo mayormente nublado y una máxima cercana a los 19°C, mientras que hacia la noche las condiciones mejorarían, con cielo parcialmente nublado.

El miércoles todavía tendrá un comienzo frío, ya que la mínima prevista es de apenas 7°C. Sin embargo, durante la tarde comenzará a sentirse el cambio de masa de aire y la temperatura llegará a los 25°C.

De esta manera, las bajas temperaturas persistirán principalmente hasta las primeras horas del miércoles. A partir de allí comenzará un ascenso sostenido y muy marcado.

De 19°C a 38°C en apenas cuatro días

El cambio más importante llegará durante la segunda mitad de la semana. Para el jueves, el SMN anticipa una mínima de 10°C y una máxima de 30°C, lo que marcará el regreso de temperaturas considerablemente más elevadas.

El viernes el ascenso continuará: la mínima será de 14°C y la máxima alcanzará los 35°C. Pero el pico de calor está previsto para el sábado 26 de septiembre, cuando la temperatura mínima trepará hasta los 20°C y la máxima podría alcanzar los 38°C.

Si se compara la máxima prevista para este martes, de 19°C, con los 38°C anunciados para el sábado, el aumento será de 19 grados en apenas cuatro días.

El incremento también se sentirá durante las primeras horas del día. Después de los 7°C previstos para el miércoles, durante el fin de semana las mínimas se ubicarían alrededor de los 20°C.

El calor continuará durante el fin de semana

Las temperaturas elevadas no terminarán el sábado. Para el domingo, el organismo nacional anticipa una mínima de 21°C y una máxima de 36°C.

El lunes también se mantendrán valores altos, aunque con un leve descenso: la mínima prevista es de 20°C y la máxima alcanzaría los 33°C.

Así, Jujuy atravesará en pocos días un marcado contraste térmico, pasando de jornadas frías, con mínimas de un dígito, a tardes con temperaturas cercanas a los 40°C.

Cabe aclarar que estos valores corresponden al pronóstico para San Salvador de Jujuy y pueden registrarse diferencias importantes en otras zonas de la provincia, especialmente en la Quebrada y la Puna.

Lo más importante

  • Martes: mínima de 9°C y máxima de 19°C.
  • Miércoles: mínima de 7°C y máxima de 25°C.
  • Jueves: la máxima subirá hasta los 30°C.
  • Viernes: se esperan hasta 35°C.
  • Sábado: será el día más caluroso, con una máxima prevista de 38°C.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Frío en Jujuy: bajan las temperaturas y continúa la alerta por viento hasta el martes

Fin de semana con frío extremo en Jujuy: anticipan lluvias y bajas temperaturas

Baja la temperatura en Jujuy: qué virus predomina en las internaciones respiratorias del país

Tiempo en Jujuy: esta semana tendrá un cambio brusco en las temperaturas

Frío extremo en Jujuy: qué zonas están bajo alerta este domingo

Lo que se lee ahora
Morella López. video
Jujuy.

FNE 2026: Quién es Morella López, la nueva Representante de Jujuy

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Las elegidas.
Jujuy.

FNE 2026: los mejores momentos de la Elección Provincial

Morella López. video
Jujuy.

FNE 2026: Quién es Morella López, la nueva Representante de Jujuy

FNE 2026: Morella Kiara Gira López es la nueva representante de los estudiantes de Jujuy
Jujuy.

FNE 2026: Morella Kiara Gira López es la nueva representante de los estudiantes de Jujuy

Isabella Carrizo fue elegida representante de Salta y llegará a Jujuy para la FNE. Tras recibir críticas, pidió reflexionar sobre la violencia digital.
Bullying.

Atacaron por redes sociales a la representante de Salta de la FNE

Bautista Pellegrini tiene 18 años, paje 10 de la FNE video
Jujuy.

De arquero del Lobo a Paje 10 de la FNE: la historia de Bautista Pellegrini

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel