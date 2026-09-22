Hasta cuándo va a seguir el frío en Jujuy: se viene un cambio brusco en las temperaturas

El frío en Jujuy tiene las horas contadas . Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para San Salvador de Jujuy, las temperaturas en Jujuy comenzarán a subir desde el miércoles y darán paso a jornadas muy calurosas durante la segunda mitad de la semana, con una máxima prevista de 38°C.

Jujuy. Frío en Jujuy: bajan las temperaturas y continúa la alerta por viento hasta el martes

Este martes 22 de septiembre todavía se mantendrán condiciones frescas en la capital jujeña. El pronóstico oficial del SMN, actualizado a las 5:53, indica una temperatura mínima de 9°C y una máxima de apenas 19°C.

Durante la mañana existe una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%, con lluvias aisladas. Para la tarde se espera cielo mayormente nublado y una máxima cercana a los 19°C, mientras que hacia la noche las condiciones mejorarían, con cielo parcialmente nublado.

El miércoles todavía tendrá un comienzo frío, ya que la mínima prevista es de apenas 7°C. Sin embargo, durante la tarde comenzará a sentirse el cambio de masa de aire y la temperatura llegará a los 25°C.

De esta manera, las bajas temperaturas persistirán principalmente hasta las primeras horas del miércoles. A partir de allí comenzará un ascenso sostenido y muy marcado.

De 19°C a 38°C en apenas cuatro días

El cambio más importante llegará durante la segunda mitad de la semana. Para el jueves, el SMN anticipa una mínima de 10°C y una máxima de 30°C, lo que marcará el regreso de temperaturas considerablemente más elevadas.

El viernes el ascenso continuará: la mínima será de 14°C y la máxima alcanzará los 35°C. Pero el pico de calor está previsto para el sábado 26 de septiembre, cuando la temperatura mínima trepará hasta los 20°C y la máxima podría alcanzar los 38°C.

Si se compara la máxima prevista para este martes, de 19°C, con los 38°C anunciados para el sábado, el aumento será de 19 grados en apenas cuatro días.

El incremento también se sentirá durante las primeras horas del día. Después de los 7°C previstos para el miércoles, durante el fin de semana las mínimas se ubicarían alrededor de los 20°C.

El calor continuará durante el fin de semana

Las temperaturas elevadas no terminarán el sábado. Para el domingo, el organismo nacional anticipa una mínima de 21°C y una máxima de 36°C.

El lunes también se mantendrán valores altos, aunque con un leve descenso: la mínima prevista es de 20°C y la máxima alcanzaría los 33°C.

Así, Jujuy atravesará en pocos días un marcado contraste térmico, pasando de jornadas frías, con mínimas de un dígito, a tardes con temperaturas cercanas a los 40°C.

Cabe aclarar que estos valores corresponden al pronóstico para San Salvador de Jujuy y pueden registrarse diferencias importantes en otras zonas de la provincia, especialmente en la Quebrada y la Puna.

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