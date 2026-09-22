Hasta cuándo va a seguir el frío en Jujuy: se viene un cambio brusco en las temperaturas

El frío en Jujuy tiene las horas contadas. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para San Salvador de Jujuy, las temperaturas en Jujuy comenzarán a subir desde el miércoles y darán paso a jornadas muy calurosas durante la segunda mitad de la semana, con una máxima prevista de 38°C.
El miércoles será la última mañana fría
Este martes 22 de septiembre todavía se mantendrán condiciones frescas en la capital jujeña. El pronóstico oficial del SMN, actualizado a las 5:53, indica una temperatura mínima de 9°C y una máxima de apenas 19°C.
Durante la mañana existe una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%, con lluvias aisladas. Para la tarde se espera cielo mayormente nublado y una máxima cercana a los 19°C, mientras que hacia la noche las condiciones mejorarían, con cielo parcialmente nublado.
El miércoles todavía tendrá un comienzo frío, ya que la mínima prevista es de apenas 7°C. Sin embargo, durante la tarde comenzará a sentirse el cambio de masa de aire y la temperatura llegará a los 25°C.
De esta manera, las bajas temperaturas persistirán principalmente hasta las primeras horas del miércoles. A partir de allí comenzará un ascenso sostenido y muy marcado.
De 19°C a 38°C en apenas cuatro días
El cambio más importante llegará durante la segunda mitad de la semana. Para el jueves, el SMN anticipa una mínima de 10°C y una máxima de 30°C, lo que marcará el regreso de temperaturas considerablemente más elevadas.
El viernes el ascenso continuará: la mínima será de 14°C y la máxima alcanzará los 35°C. Pero el pico de calor está previsto para el sábado 26 de septiembre, cuando la temperatura mínima trepará hasta los 20°C y la máxima podría alcanzar los 38°C.
Si se compara la máxima prevista para este martes, de 19°C, con los 38°C anunciados para el sábado, el aumento será de 19 grados en apenas cuatro días.
El incremento también se sentirá durante las primeras horas del día. Después de los 7°C previstos para el miércoles, durante el fin de semana las mínimas se ubicarían alrededor de los 20°C.
El calor continuará durante el fin de semana
Las temperaturas elevadas no terminarán el sábado. Para el domingo, el organismo nacional anticipa una mínima de 21°C y una máxima de 36°C.
El lunes también se mantendrán valores altos, aunque con un leve descenso: la mínima prevista es de 20°C y la máxima alcanzaría los 33°C.
Así, Jujuy atravesará en pocos días un marcado contraste térmico, pasando de jornadas frías, con mínimas de un dígito, a tardes con temperaturas cercanas a los 40°C.
Cabe aclarar que estos valores corresponden al pronóstico para San Salvador de Jujuy y pueden registrarse diferencias importantes en otras zonas de la provincia, especialmente en la Quebrada y la Puna.
Lo más importante
- Martes: mínima de 9°C y máxima de 19°C.
- Miércoles: mínima de 7°C y máxima de 25°C.
- Jueves: la máxima subirá hasta los 30°C.
- Viernes: se esperan hasta 35°C.
- Sábado: será el día más caluroso, con una máxima prevista de 38°C.
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