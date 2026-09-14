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14 de septiembre de 2026 - 08:26
Jujuy.

Tiempo en Jujuy: esta semana tendrá un cambio brusco en las temperaturas

El tiempo en Jujuy comenzó con un frío intenso, pero el pronóstico anticipa un cambio marcado que podría sorprender hacia el fin de semana.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
La semana comenzó con neblinas en San Salvador de Jujuy&nbsp;

La semana comenzó con neblinas en San Salvador de Jujuy 

El tiempo en Jujuy seguirá registrando cambios bruscos. La semana comenzó con bajas temperaturas y condiciones de niebla, pero el panorama cambiará notablemente con el correr de los días. Según el pronóstico publicado por Meteored, las máximas irán en aumento hasta acercarse a los 30°C durante el próximo fin de semana.

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Lunes con mínima bajo cero en San Salvador de Jujuy

Para este lunes 14 de septiembre, Meteored anticipa una jornada fría, con una temperatura mínima de -1°C y una máxima de 16°C. Durante las primeras horas podrían registrarse bancos de niebla, mientras que los vientos oscilarán entre los 8 y 30 km/h.

El cambio comenzará a sentirse desde el martes. Para el 15 de septiembre se prevé una máxima de 22°C y una mínima de 2°C, con cielo parcialmente nublado. El miércoles continuará el ascenso de las mínimas, con valores estimados entre 4°C y 20°C.

El jueves se esperan temperaturas de 7°C a 22°C, mientras que el viernes la mínima subiría hasta los 9°C, con una máxima nuevamente cercana a los 22°C.

Fuerte ascenso de temperatura durante el fin de semana

El pronóstico muestra un escenario mucho más cálido para el cierre de la semana. El sábado 19 de septiembre podría alcanzar una máxima de 26°C, con una mínima de 8°C.

Para el domingo 20, Meteored anticipa el día más caluroso del período, con temperaturas que podrían ubicarse entre los 10°C y los 29°C.

De esta manera, San Salvador de Jujuy atravesará una semana caracterizada por una importante amplitud térmica, comenzando con registros bajo cero y terminando con temperaturas cercanas a los 30°C.

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