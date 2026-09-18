Jujuy bajo la nieve en septiembre: las impactantes postales que dejó el frío

Frío en el NOA.
viernes 18 de septiembre de 2026
Lagunillas de Pozuelos, El Moreno y el Hornocal son algunos de los lugares que amanecieron cubiertos de blanco a pocos días de la primavera en Jujuy.
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.