Jujuy bajo la nieve en septiembre: las impactantes postales que dejó el frío

Lagunillas de Pozuelos, El Moreno y el Hornocal son algunos de los lugares que amanecieron cubiertos de blanco a pocos días de la primavera en Jujuy.

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