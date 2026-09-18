18 de septiembre de 2026 - 16:34
En fotos.

Jujuy bajo la nieve en septiembre: las impactantes postales que dejó el frío

Lagunillas de Pozuelos, El Moreno y el Hornocal son algunos de los lugares que amanecieron cubiertos de blanco a pocos días de la primavera en Jujuy.

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