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18 de septiembre de 2026 - 10:58
Jujuy.

La nieve volvió a Jujuy en septiembre y dejó increíbles postales

La nieve sorprendió este viernes a distintas localidades de la Puna jujeña. Lagunillas de Pozuelos y El Moreno amanecieron de blanco.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Nevó en Lagunillas de Pozuelos y El Moreno.

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Uno de los lugares donde el fenómeno pudo apreciarse fue Lagunillas de Pozuelos, donde la Escuela N° 299 comenzó este viernes 18 de septiembre rodeada por un paisaje completamente diferente. Alumnos y docentes continuaron con la jornada escolar mientras la nieve cubría los alrededores. Las imágenes fueron compartidas por el director de la institución, Ernesto F. Sajama.

La belleza del paisaje también tuvo su contracara: el colectivo que realiza el recorrido hacia la zona encontró dificultades para ingresar debido a las condiciones del camino.

Nieve en el Moreno: qué lugares amanecieron de blanco

Nieve en el Moreno: qué lugares amanecieron de blanco

El Moreno también amaneció con nieve

Otra de las localidades donde se registraron postales blancas fue El Moreno, en el departamento Tumbaya y en plena Puna jujeña, una localidad ubicada a unos 3.600 metros sobre el nivel del mar. Las bajas temperaturas y las precipitaciones en sectores de altura volvieron a dejar así una escena propia del invierno cuando faltan apenas algunos días para el inicio de la primavera.

La situación también se hizo sentir en la zona cordillerana. El Paso de Jama permanece cerrado este viernes debido a la acumulación de nieve sobre la Ruta CH-27, del lado chileno. Entre los kilómetros 25 y 38,5 se reportó nieve sobre la calzada y desde ese punto la acumulación impide continuar la circulación.

Qué pasa con el tiempo y el frío

El episodio se produce en medio de un panorama meteorológico cambiante en gran parte del país. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene este viernes advertencias por nevadas, viento y otros fenómenos en distintas regiones de Argentina, principalmente sobre sectores cordilleranos y del sur.

Además, durante estas jornadas avanzan sistemas frontales sobre la Patagonia, acompañados por viento fuerte, lluvias y nevadas en áreas de montaña.

Esto no significa que exista actualmente una alerta por nevadas para todo Jujuy, pero sirve como contexto de una jornada marcada por contrastes térmicos y condiciones invernales en las zonas más altas.

Nieve en Jujuy a días de la llegada de la primavera

Nieve en Jujuy a días de la llegada de la primavera

En la provincia las diferencias son importantes según la región. Para Salinas Grandes, por ejemplo, el pronóstico de este viernes contempla temperaturas entre 3°C y 15°C y lluvias leves durante las primeras horas.

Mientras tanto, las imágenes que llegan desde la Puna muestran una postal poco habitual para mediados de septiembre: escuelas, caminos, cerros y campos otra vez teñidos de blanco.

Nevó en Lagunillas de Pozuelos y El Moreno.

Nevó en Lagunillas de Pozuelos y El Moreno.

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