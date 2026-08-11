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11 de agosto de 2026 - 11:42
Futbol.

River en crisis: Stefano Di Carlo respaldó a Coudet y pidió aguantar

El presidente de River habló en conferencia de prensa, defendió a Coudet y reconoció el mal momento futbolístico.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Stefano Di Carlo respaldó a Coudet y dijo que fue un error la forma en que apartaron a figuras del plantel (Adrián Escandar)

Stefano Di Carlo respaldó a Coudet y dijo que fue un error la forma en que apartaron a figuras del plantel (Adrián Escandar)

El presidente de River Plate, Stefano Di Carlo, encabezó una conferencia de prensa en medio de un clima de tensión por el presente futbolístico del equipo. El dirigente respaldó al entrenador Eduardo “Chacho” Coudet, habló de los cuestionamientos de los hinchas, se refirió a los arbitrajes y reconoció que el club atraviesa un momento complejo.

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River no juega ni funciona como tiene que funcionar”, admitió Di Carlo, aunque aclaró que la dirigencia mantiene su confianza en el cuerpo técnico. El presidente sostuvo que, mientras Coudet tenga fuerza para continuar, será acompañado por el club.

El respaldo a Coudet

Uno de los puntos centrales de la conferencia fue la continuidad de Chacho Coudet. Di Carlo fue consultado sobre los plazos del entrenador y respondió que la decisión de seguir o no también dependerá de cómo se sienta el propio DT.

Si él decide que no encuentra la manera, como pasó con Marcelo, la persona más importante de la historia del club, lo vamos a acompañar. Mientras sienta que tiene fuerza, lo vamos a acompañar, porque creemos en él”, expresó.

El dirigente también defendió la planificación realizada por el club y aseguró que se cumplió con los pedidos del entrenador durante la pretemporada. “Todo lo que hicimos fue pedido del entrenador. Nos ajustamos a todos los requerimientos en tiempo y forma”, señaló.

"Todo lo que hicimos fue pedido del entrenador" "Todo lo que hicimos fue pedido del entrenador"

Autocrítica por el juego de River

Di Carlo reconoció que el equipo no atraviesa su mejor momento y pidió mirar primero hacia adentro antes de poner el foco en factores externos. En ese sentido, fue directo: “Hay que poner foco en corregir primero el fútbol de River”.

El presidente también hizo referencia a la falta de gol y sostuvo que esa cuestión corresponde al trabajo del cuerpo técnico. De todos modos, remarcó que los refuerzos necesitan rodaje y que el plantel tiene jerarquía para salir del mal momento.

Trajimos jugadores de jerarquía. Nos van a ayudar a sortear este momento. Hicimos una planificación para tres años”, explicó.

Críticas a los arbitrajes

Otro tramo fuerte de la conferencia estuvo vinculado a la relación con la AFA y los arbitrajes. Di Carlo aseguró que River fue perjudicado en los últimos partidos, aunque aclaró que eso no debe servir como excusa para tapar los problemas futbolísticos.

A River lo han perjudicado los últimos cinco partidos. Esa situación es evidente. No se puede tapar el sol con la mano”, dijo. Luego agregó: “No hay que llorar, hay que jugar bien al fútbol y ganar”.

El dirigente fue más allá y dejó una frase fuerte: “La tolerancia de River está agotada. La dignidad de River no se negocia”.

El mensaje para los hinchas

En medio de los reclamos y cánticos de los hinchas, Di Carlo diferenció lo ocurrido en la cancha de lo que puede pasar en espacios internos del club. Reconoció que la crítica en el estadio fue sincera y sostuvo que la dirigencia la entiende.

La cancha es de la gente”, afirmó. Además, aseguró que River saldrá de este momento: “River se va a poner de pie y va a ganar cosas más cerca que tarde”.

También pidió paciencia en un contexto adverso. “Le pido al hincha que aguante. Que aguante a River, porque es un momento complejo”, expresó.

Lo que tenés que saber:

  • Stefano Di Carlo habló en conferencia de prensa como presidente de River.
  • Respaldó la continuidad de Eduardo “Chacho” Coudet.
  • Admitió que River no juega ni funciona como debería.
  • Dijo que el equipo debe corregir primero su fútbol.
  • Cuestionó los arbitrajes y aseguró que River fue perjudicado en los últimos cinco partidos.
  • Afirmó que “la dignidad de River no se negocia”.
  • Pidió a los hinchas que acompañen en un momento complejo.
  • Sostuvo que River “se va a poner de pie”.

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