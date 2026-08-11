Stefano Di Carlo habla en el Monumental sobre el presente de River: qué temas abordará

El presidente de River, Stefano Di Carlo , encabezará este martes una conferencia de prensa en el estadio Monumental , donde responderá las consultas de los periodistas acreditados. Durante su exposición, el dirigente también presentará un informe sobre la situación actual de la institución.

En su discurso, puso el foco en hacer un repaso vinculado tanto el rendimiento deportivo como el escenario institucional del club .

El conjunto conducido por Eduardo “Chacho” Coudet no logra salir de una situación adversa: acumula seis caídas consecutivas en torneos organizados por AFA y actualmente ocupa el último lugar de su grupo en el Torneo Clausura .

A la par, el Millonario tuvo un rol protagónico en el último mercado de transferencias , en el que incorporó nueve futbolistas , varios de ellos considerados nombres de peso dentro del fútbol argentino. La más reciente incorporación fue Thiago Almada , por quien la institución desembolsó cerca de 20 millones de euros al Atlético de Madrid .

La presentación de Di Carlo se producirá pocas horas después de que la Conmebol anunciara la suspensión del encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana frente a Independiente Santa Fe, como consecuencia del terremoto registrado este lunes en Colombia. El partido estaba previsto para este miércoles a las 21.30, en Bogotá.

En River aguardan ahora la definición oficial sobre el nuevo calendario de la serie. Por el momento, la alternativa que cobra mayor fuerza es que el primer duelo se dispute el miércoles 19 y que la revancha tenga lugar siete días más tarde. También resta resolver si Independiente Santa Fe mantendrá su localía en Bogotá o deberá trasladar el partido a otra sede fuera de Colombia.

La racha negativa de River

Las estadísticas reflejan una secuencia inédita para River en las últimas 12 décadas: el equipo no sufría seis derrotas consecutivas desde 1906. Esta racha negativa comenzó a generar cuestionamientos entre los hinchas hacia el entrenador Eduardo “Chacho” Coudet.

Además, el conjunto de Núñez protagonizó un hecho sin antecedentes al caer en sus cuatro primeras presentaciones de un campeonato de Primera División. El mal comienzo del semestre también quedó expuesto en otro registro: tras la derrota frente a Tigre, el Millonario llegó a cinco partidos perdidos de manera consecutiva sumando todas las competencias, algo que no ocurría desde 1982.