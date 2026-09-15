Milagro en Salta EN VIVO: una multitud renueva su fe en el Señor y la Virgen

Canal 4 y TodoJujuy están en Salta para acompañar una de las manifestaciones de fe más convocantes del país. Miles de peregrinos llegaron desde la Puna, la Quebrada del Toro y distintas localidades para rendir homenaje al Señor y la Virgen del Milagro.
Sáenz participó del Milagro y habló de fe y esperanza
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, participó de las celebraciones por el Señor y la Virgen del Milagro y destacó el significado que tiene septiembre para la provincia. “Es un mes de fe, de manifestaciones de fe y, por sobre todas las cosas, de esperanza, de unidad”, expresó.
Consultado por la presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, Sáenz evitó darle una lectura política y sostuvo que lo ve como una cuestión personal e institucional. “Ella quiere mucho a Salta y viene a acompañarnos ya en varias oportunidades”, señaló.