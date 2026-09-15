Milagro en Salta EN VIVO: una multitud renueva su fe en el Señor y la Virgen

TodoJujuy en el Milagro en Salta

Este martes 15 de septiembre, la jornada central del Milagro comenzó con misas durante la madrugada a las 00:00, 1:30, 3:00, 5:00, 6:00 y 7:00. A las 10:00 se celebra la Misa Estacional en el atrio de la Catedral Basílica, presidida por monseñor Michael Wallace Banach, Nuncio Apostólico en la Argentina, quien llegó a Salta para participar de las celebraciones centrales del Triduo. A las 12, el Santuario cerrará sus puertas para preparar la salida de las imágenes.

La procesión comenzará a las 15:15, después de la concentración de fieles e instituciones prevista desde las 14:30. Las imágenes recorrerán las calles hasta el Monumento 20 de Febrero, donde se realizará la tradicional renovación del Pacto de Fidelidad. La jornada concluirá con la Misa del Peregrino a las 20:30 y el cierre del Santuario a las 22.