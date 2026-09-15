martes 15 de septiembre de 2026
15 de septiembre de 2026 - 14:11
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Milagro en Salta EN VIVO: una multitud renueva su fe en el Señor y la Virgen

Canal 4 y TodoJujuy están presentes en Salta para acompañar a más de 100.000 peregrinos en una jornada de fe y devoción por el Señor y la Virgen del Milagro.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Milagro en Salta EN VIVO: una multitud renueva su fe en el Señor y la Virgen

Milagro en Salta EN VIVO: una multitud renueva su fe en el Señor y la Virgen

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Minuto a minuto desde el Milagro en Salta

Sáenz participó del Milagro y habló de fe y esperanza

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, participó de las celebraciones por el Señor y la Virgen del Milagro y destacó el significado que tiene septiembre para la provincia. “Es un mes de fe, de manifestaciones de fe y, por sobre todas las cosas, de esperanza, de unidad”, expresó.

Consultado por la presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, Sáenz evitó darle una lectura política y sostuvo que lo ve como una cuestión personal e institucional. “Ella quiere mucho a Salta y viene a acompañarnos ya en varias oportunidades”, señaló.

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Victoria Villarruel participa de la Misa del Milagro en Salta

La vicepresidenta Victoria Villarruel participa este martes de la Misa Estacional del Señor y la Virgen del Milagro en la Catedral Basílica de Salta, en una jornada marcada por la presencia de miles de fieles y peregrinos.

Durante la tarde, Villarruel tiene previsto acompañar la tradicional procesión desde las 15.15. La celebración cuenta con un amplio operativo de seguridad, con 5 mil policías afectados al despliegue general y un dispositivo especial por la presencia de la vicepresidenta.

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Victoria Villarruel participa de la Misa Estacional del Milagro en Salta

Victoria Villarruel participa de la Misa Estacional del Milagro en Salta

TodoJujuy en el Milagro en Salta

Este martes 15 de septiembre, la jornada central del Milagro comenzó con misas durante la madrugada a las 00:00, 1:30, 3:00, 5:00, 6:00 y 7:00. A las 10:00 se celebra la Misa Estacional en el atrio de la Catedral Basílica, presidida por monseñor Michael Wallace Banach, Nuncio Apostólico en la Argentina, quien llegó a Salta para participar de las celebraciones centrales del Triduo. A las 12, el Santuario cerrará sus puertas para preparar la salida de las imágenes.

La procesión comenzará a las 15:15, después de la concentración de fieles e instituciones prevista desde las 14:30. Las imágenes recorrerán las calles hasta el Monumento 20 de Febrero, donde se realizará la tradicional renovación del Pacto de Fidelidad. La jornada concluirá con la Misa del Peregrino a las 20:30 y el cierre del Santuario a las 22.

Monseñor Michael Wallace Banach, Nuncio Apostólico en la Argentina

Monseñor Michael Wallace Banach, Nuncio Apostólico en la Argentina

Salta celebra el Día del Señor y la Virgen del Milagro

Cada 15 de septiembre, Salta vive una de las muestras de fe más convocantes del NOA con la celebración del Señor y la Virgen del Milagro, que reúne a miles de fieles y peregrinos en la tradicional procesión por las calles de la ciudad.

La festividad recuerda una tradición religiosa de más de tres siglos, vinculada a los terremotos de 1692 y a la renovación del Pacto de Fidelidad con las sagradas imágenes, uno de los momentos centrales de la jornada.

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Milagro en Salta EN VIVO: una multitud renueva su fe en el Señor y la Virgen

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