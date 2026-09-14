Actividades por el Señor y Virgen del Milagro en Jujuy

Procesión en Jujuy por el Señor y la Virgen del Milagro (imagen de archivo)

Jujuy también vivirá este martes 15 de septiembre la jornada central en honor al Señor y la Virgen del Milagro. La principal celebración será en la Basílica San Francisco de San Salvador de Jujuy, donde habrá misas durante la mañana y la noche, una solemne procesión y la tradicional renovación del Pacto de Fidelidad. Este año, las actividades se realizan bajo el lema “Señor del Milagro, Tú eres mi paz” y tienen un significado particular porque coinciden con el Año Jubilar Franciscano, que recuerda los 800 años de la Pascua de San Francisco.

Los cultos comenzaron el pasado 5 de septiembre con la entronización de las imágenes y culminarán este martes con la fiesta central.

Horarios del Milagro en la Basílica San Francisco El cronograma para este martes 15 de septiembre será:

7.30: Santa Misa.

Santa Misa. 18.30: Solemne Procesión por las calles cercanas a la Basílica.

Solemne Procesión por las calles cercanas a la Basílica. Al finalizar la procesión se realizará la Renovación del Pacto de Fidelidad .

. 20.00: Santa Misa de cierre de la jornada. La devoción salteña tiene desde hace años una fuerte presencia entre las familias jujeñas. Muchos fieles viajan hasta Salta para participar de la procesión principal, mientras otros acompañan las celebraciones desde iglesias y capillas de la provincia.

De hecho, durante los últimos días cientos de peregrinos atravesaron las rutas de Jujuy rumbo a Salta y fueron recibidos en localidades del Ramal con agua, alimentos, asistencia y muestras de acompañamiento. La celebración también se extiende al interior. Este lunes 14, por ejemplo, la Capilla Señor y Virgen del Milagro de Aguas Calientes tendrá desde las 21 horas una presentación gratuita del Dúo Sivila y sus amigos, dentro del ciclo Capillas Musicales organizado en la provincia. Mientras tanto, en Salta la noche de este lunes estará marcada por la vigilia y la llegada de las últimas grandes columnas de peregrinos. El martes, la procesión central comenzará a las 15.15, acompañada por la renovación del Pacto de Fidelidad.

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