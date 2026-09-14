Peregrinos de distintas partes de la Puna llegan a Salta

Milagro 2026: miles de peregrinos de la Puna ya están cerca de Salta Milagro 2026: miles de peregrinos de la Puna ya están cerca de Salta Milagro 2026: miles de peregrinos de la Puna ya están cerca de Salta Con ponchos, cruces y sombreros, miles de fieles atraviesan los cerros rumbo a la Catedral. La columna puneña llegará cerca de las 15.30. Con ponchos, cruces y sombreros, miles de fieles atraviesan los cerros rumbo a la Catedral. La columna puneña llegará cerca de las 15.30. Con ponchos, cruces y sombreros, miles de fieles atraviesan los cerros rumbo a la Catedral. La columna puneña llegará cerca de las 15.30. La peregrinación reúne caminantes de San Antonio de los Cobres, Tolar Grande, Mina Patito, Tincalayu y otras comunidades de la Puna. La peregrinación reúne caminantes de San Antonio de los Cobres, Tolar Grande, Mina Patito, Tincalayu y otras comunidades de la Puna. La peregrinación reúne caminantes de San Antonio de los Cobres, Tolar Grande, Mina Patito, Tincalayu y otras comunidades de la Puna.

Miles de peregrinos de la Puna continúan este lunes 14 de septiembre su camino hacia Salta para participar de la celebración del Señor y la Virgen del Milagro. Ponchos, sombreros, cruces, banderas y largas filas de caminantes atraviesan los cerros en una de las columnas más numerosas de esta edición, que espera ingresar a la capital salteña alrededor de las 15.30 con cerca de 10 mil personas.

Las imágenes registradas desde el aire por Abigail Galean para Salta Soy muestran la dimensión de la peregrinación a su paso por el Viaducto del Toro, en Campo Quijano. Desde arriba, la columna parece dibujar el camino entre las montañas mientras los peregrinos avanzan entre cánticos, oraciones y momentos de descanso.

No todos comenzaron a caminar desde el mismo lugar. La columna fue creciendo durante los últimos días con fieles provenientes de San Antonio de los Cobres, Mina Patito, Tincalayu, Tolar Grande y otras comunidades de la Puna salteña. El viernes, unas 7.000 personas habían partido desde San Antonio de los Cobres y, a medida que avanzó el recorrido, se fueron sumando nuevos grupos.

Una de las grandes columnas del Milagro 2026 El recorrido exige atravesar frío, viento, altura y largas distancias. Muchos peregrinos caminan durante varios días llevando una promesa, un agradecimiento o un pedido personal. En distintos puntos del trayecto funcionan puestos de asistencia sanitaria e hidratación. Defensa Civil dispuso nodos en sectores como El Maray, Puente Morales y Santa Rosa de Tastil, con participación de personal de salud, Cruz Roja y voluntarios para atender ampollas, dolores musculares y otras dificultades propias de la caminata.

La llegada de la Puna será apenas una parte de una jornada enorme para Salta. Las estimaciones indican que cerca de 46.800 peregrinos arribarán este lunes a la ciudad desde distintos puntos de la provincia y del país. Además de los casi 10 mil puneños, se esperan unas 10 mil personas de San Carlos Borromeo, 6 mil de la Quebrada del Toro, 4.500 de El Carril y 3.500 de Chicoana, entre otras columnas. Todo desemboca en la jornada central de este martes 15 de septiembre, cuando se realizará la tradicional procesión del Señor y la Virgen del Milagro y la renovación del Pacto de Fidelidad. Este lunes, sin embargo, la imagen está en los caminos: miles de personas avanzando juntas entre los cerros, después de jornadas enteras a pie y con Salta cada vez más cerca.

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