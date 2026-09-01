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1 de septiembre de 2026 - 13:34
Casa Rosada.

Javier Milei reunió a su gabinete con el plan económico y la causa Malvinas como ejes principales

Este jueves Javier Milei brindará una cadena nacional para dar a conocer los avances diplomáticos en defensa de la soberanía de las Islas Malvinas.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Javier Milei en Cadena Nacional

Javier Milei en Cadena Nacional

El presidente Javier Milei encabezó esta mañana en la Casa Rosada una reunión del Gabinete nacional en la que repasó los logros del plan económico del Gobierno y las políticas que llevan adelante los diferentes ministerios.

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Así también analizaron el avance diplomático en materia de defensa de la soberanía de las Islas Malvinas.

Evolución de los indicadores económicos

Durante el encuentro, el presidente Javier Milei analizó la evolución de los indicadores que dan cuenta del mercado laboral, la baja de la tasa de inflación y el proceso de crecimiento de la economía.

En este punto se tomó como referencia el artículo publicado el último fin de semana por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien buscó contrastar los resultados de la gestión frente a la información que publican los medios de comunicación.

Causa Malvinas y Cadena Nacional

En otro tramo de la reunión, el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, hizo un análisis sobre los avances diplomáticos que lleva adelante la Cancillería en defensa de la soberanía de las islas Malvinas, en este marco se determinó que el jueves por la noche el Presidente realizará una cadena nacional donde brindará mayores detalles a la población sobre este tema.

Para finalizar, el mandatario evaluó el desarrollo de las políticas implementadas por las diferentes carteras.

Javier Milei.

Javier Milei.

Estuvieron presentes la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; los ministros Federico Sturzenegger (Desregulación); Alejandra Monteoliva (Seguridad Nacional); Carlos Presti (Defensa); Mario Lugones (Salud); Juan Bautista Mahiques (Justicia) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto); el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional Patricia Bullrich; el asesor presidencial, Santiago Caputo; la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; el vocero presidencial, Adrián Ravier; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

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