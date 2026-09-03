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3 de septiembre de 2026 - 17:34
Política

La Corte Suprema confirmó la condena a Sergio Urribarri: quedará detenido

El exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri irá a prisión luego de que la Corte Suprema de Justicia confirmara su condena por el desvío de fondos públicos durante su gestión.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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La Corte Suprema confirmó la condena a Sergio Urribarri: quedará detenido. 

La Corte Suprema confirmó la condena contra Sergio Urribarri, quien deberá cumplir prisión por el desvío de fondos públicos durante su gestión como gobernador de Entre Ríos. Además, no podrá ejercer cargos públicos.

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La Corte Suprema confirmó la condena a Sergio Urribarri: quedará detenido

La Corte Suprema confirmó la condena a Sergio Urribarri, quien deberá cumplir ocho años de prisión por el desvío de fondos públicos durante su administración como gobernador de Entre Ríos. La sentencia también establece su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

El fallo fue firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes desestimaron el recurso extraordinario presentado por la defensa de Urribarri.

El 7 de abril de 2022, el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná condenó a Urribarri a ocho años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.

El expediente investigó el direccionamiento de la publicidad oficial de Entre Ríos entre 2010 y 2015. De acuerdo con la acusación, se pagaron contratos a empresas que no tenían actividad real y se utilizó un esquema de testaferros que habría favorecido a Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador.

El expediente también investigó gastos relacionados con la Cumbre del Mercosur que se llevó a cabo en Paraná en 2014. Por los mismos hechos fueron condenados Pedro Báez, exministro de Cultura y Comunicación de Entre Ríos, y Juan Pablo Aguilera, quienes recibieron seis años de prisión cada uno.

El exmandatario estuvo al frente de Entre Ríos entre 2007 y 2015, durante los gobiernos kirchneristas. Posteriormente, fue designado embajador argentino en Israel.

La Corte Suprema declaró “inadmisibles” los recursos extraordinarios concedidos parcialmente por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos en octubre de 2024, al aplicar el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

El artículo 280 habilita a la Corte a rechazar recursos cuando entiende que no hay una cuestión federal suficiente para intervenir, sin necesidad de brindar mayores explicaciones.

Lorenzetti, por su parte, agregó una aclaración en su voto y citó el precedente “Vidal”, donde se establece que el rechazo de un recurso mediante este mecanismo “no importa confirmar ni afirmar la justicia o el acierto de la decisión recurrida”.

El antecedente de la detención de Urribarri

El exgobernador había estado detenido durante 50 días en noviembre de 2024, luego de que la Cámara de Casación Penal de Entre Ríos ordenara su captura ante el temor de que intentara frustrar el avance de la causa.

En enero de 2025, esa medida fue revocada y Urribarri continuó el proceso desde su domicilio a la espera de una resolución definitiva. Ahora, tras el fallo de la Corte Suprema, la condena quedó firme y deberá comenzar a cumplir la pena de ocho años de prisión, según lo que disponga la Justicia de Entre Ríos.

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