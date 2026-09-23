El consumo en supermercados registró una nueva baja en julio y subió en mayoristas y shoppings.

De acuerdo con el informe difundido este miércoles por el INDEC, las ventas en supermercados registraron una caída real del 0,7% mensual en julio. De esta manera, el indicador volvió a mostrar una variación negativa luego del retroceso del 1,3% registrado durante junio.

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El comportamiento del consumo durante julio fue dispar según el canal de ventas. De acuerdo con los datos oficiales, las ventas en supermercados registraron una nueva caída , mientras que los autoservicios mayoristas y los centros de compra (shoppings) mostraron una recuperación.

Las ventas en supermercados encadenaron una nueva caída durante julio . Según informó este miércoles el INDEC , el consumo en este canal retrocedió 0,7% mensual en términos reales , tras haber bajado 1,3% en junio .

Con este resultado, la serie desestacionalizada cayó a su menor nivel desde noviembre de 2025 y registró, además, su segundo valor más bajo desde mediados de 2024 .

La comparación interanual también mostró un resultado negativo: las ventas retrocedieron 2,1% respecto de julio de 2025, mientras que el acumulado de los primeros meses de 2026 registra una caída del 2,7% frente al mismo período del año pasado.

Por categorías, indumentaria y productos de electrónica fueron los rubros que más retrocedieron, mientras que carnes se destacó como el único con un aumento relevante.

El uso de “otros medios de pago”, que incluye transferencias y QR, volvió a crecer con fuerza durante julio. Estas modalidades representaron el 15,6% de las transacciones, el máximo nivel registrado hasta el momento.

En cuanto a los medios de pago tradicionales, el efectivo mostró un leve incremento en términos reales, en contraste con lo ocurrido durante los últimos meses.

Por el contrario, los pagos con tarjetas volvieron a retroceder. Dentro de este segmento, las tarjetas de crédito tuvieron una participación sobre las ventas totales que alcanzó su nivel más bajo desde marzo de 2024.

Qué pasó con los mayoristas y shoppings

En los autoservicios mayoristas, el comportamiento del consumo fue más favorable durante julio, con un rebote del 1,2% mensual.

De todos modos, el sector todavía no logra sostener una tendencia definida, ya que desde abril la facturación viene mostrando un comportamiento de “serrucho”, con una sucesión de mejoras y repliegues mes a mes.

Al analizar el desempeño por rubros, electrónicos e indumentaria fueron los sectores que mostraron los mayores retrocesos durante julio. En contrapartida, las ventas de productos lácteos se destacaron por registrar el crecimiento más importante en términos reales.

La evolución de los medios de pago fue similar a la de supermercados, aunque con una diferencia: el efectivo creció por encima de los “otros medios de pago”.

En los shoppings, las ventas subieron 0,5% mensual en julio, aunque el repunte no alcanzó para recuperar la fuerte caída del 6% registrada en junio. En la comparación interanual, el sector mostró una mejora del 1,9% respecto de julio de 2025.

A diferencia de lo ocurrido en supermercados y autoservicios mayoristas, los shoppings mostraron un perfil de consumo diferente. En este caso, los mayores aumentos se concentraron en equipamiento del hogar, indumentaria y el rubro “diversión y esparcimiento”, que encabezaron la mejora de las transacciones.