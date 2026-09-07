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7 de septiembre de 2026 - 10:08
Azar.

Telekino: un ganador se llevó $504 millones en el sorteo del domingo 6 de septiembre

El Telekino tuvo un único ganador con 15 aciertos. Por el momento no se informó dónde fue vendido el boleto del premio principal.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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El boleto ganador acertó una combinación marcada por varios números bajos. La jugada puso fin a la vacancia del sorteo anterior y convirtió a un solo apostador en el gran ganador de la jornada.

Los 15 números ganadores del Telekino

La combinación correspondiente al sorteo 2444 fue:

01 - 02 - 03 - 06 - 07 - 08 - 09 - 11 - 13 - 14 - 16 - 17 - 22 - 24 - 25

Con los 15 aciertos hubo un solo ganador, que recibirá exactamente $504.089.577.

El reparto en las otras categorías quedó de la siguiente manera:

  • 15 aciertos: 1 ganador – $504.089.577
  • 14 aciertos: 21 ganadores – $676.238 cada uno
  • 13 aciertos: 669 ganadores – $64.074 cada uno
  • 12 aciertos: 7.841 ganadores – $18.748 cada uno

En total, el sorteo tradicional registró miles de cartones premiados.

Además del premio en efectivo, el ganador de los 15 aciertos se quedó con los premios extras contemplados para esta edición: una camioneta 0 kilómetro, un cuatriciclo 0 kilómetro y una casa estilo americana amueblada.

Los números ganadores del Rekino

El Rekino también tuvo premiados. Los números sorteados fueron:

01 - 02 - 03 - 06 - 08 - 09 - 11 - 14 - 16 - 17 - 19 - 20 - 23 - 24 - 25

Hubo 20 ganadores con 14 aciertos, y cada uno recibirá $262.981.

Cuándo será el próximo Telekino

El próximo sorteo será el domingo 13 de septiembre, correspondiente a la jugada número 2445, con cartón violeta.

Para el Telekino tradicional se informó un pozo estimado de $300 millones para los 15 aciertos, mientras que el monto estimado total destinado a premios del próximo sorteo alcanza los $500 millones.

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