Las ventas minoristas volvieron a caer en agosto y acumulan una baja del 2,4% en 2026

De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas registraron una baja del 0,2% interanual a precios constantes , es decir, descontando el efecto de la inflación. Además, en la comparación mensual desestacionalizada, agosto terminó con una caída del 2,7% respecto de julio.

Con este resultado, la actividad comercial pyme acumuló una contracción del 2,4% durante los primeros ocho meses de 2026.

El dato refleja las dificultades que todavía atraviesan los consumidores para sostener sus niveles de gasto. Desde el sector comercial señalaron como algunos de los principales factores la pérdida de poder adquisitivo, el aumento de las tarifas y el endeudamiento de los hogares .

El escenario muestra a consumidores que mantienen una actitud más cautelosa a la hora de comprar. La reducción de los ingresos disponibles y el peso de los gastos fijos llevaron a priorizar productos considerados necesarios y a postergar compras de mayor valor.

El relevamiento de CAME también mostró que casi la mitad de los comerciantes consultados percibió un empeoramiento de su nivel de actividad respecto de agosto del año pasado. En concreto, el 46,5% señaló que su situación empeoró, mientras que el 47,4% consideró que se mantuvo sin cambios y apenas el 6,1% indicó una mejora.

Qué sectores tuvieron las mayores caídas

El comportamiento no fue igual en todos los rubros. Entre los sectores relevados, Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles registró la mayor caída interanual, con un retroceso del 4,8%.

Le siguieron Alimentos y bebidas, con una baja del 2,5%, y Farmacia, que descendió 0,5% frente a agosto de 2025.

En el acumulado de 2026, algunos sectores también muestran retrocesos importantes. Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles acumula una caída del 9,7%, mientras que Alimentos y bebidas registra un descenso del 3% y Textil e indumentaria, del 3,3%.

No todos los rubros tuvieron números negativos. Las ventas de Perfumería crecieron 12,8% interanual en agosto, mientras que Calzado y marroquinería avanzó 1,2%, Ferretería, materiales eléctricos y materiales para la construcción aumentó 0,3% y Textil e indumentaria subió 6,4% en la comparación con agosto del año pasado.

Las ventas online fueron la excepción

Uno de los datos destacados del informe fue el comportamiento de las operaciones digitales. Las ventas online realizadas por comercios que también cuentan con locales físicos crecieron 17,6% interanual en agosto y registraron una leve suba del 0,4% respecto de julio.

Este comportamiento contrasta con la evolución general del comercio minorista y muestra que los canales digitales continúan ganando espacio entre los consumidores. Sin embargo, el dato corresponde específicamente a las operaciones online de comercios con locales a la calle y no representa a todo el comercio electrónico del país.

Así, el balance de agosto volvió a poner en evidencia la dificultad del comercio pyme para recuperar el nivel de actividad. Con una caída acumulada del 2,4% en lo que va de 2026, el consumo continúa condicionado por los ingresos de los hogares, el nivel de endeudamiento y la necesidad de priorizar los gastos esenciales.