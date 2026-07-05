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5 de julio de 2026 - 18:13
Economía.

El consumo volvió a retroceder en junio: las ventas minoristas cayeron 1,3%

Aunque las ventas registraron una mejora interanual del 0,9%, el consumo volvió a caer frente a mayo. En el primer semestre del año acumula una retracción del 2,5%, según un informe de CAME.

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En la comparación con junio del año pasado, las ventas crecieron 0,9%, un resultado que estuvo impulsado principalmente por el cobro del medio aguinaldo y el mayor consumo asociado al Mundial 2026. Sin embargo, el informe señala que los consumidores continúan priorizando promociones, descuentos y compras de menor volumen.

Consumo en Argentina.

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Entre los rubros con mejor desempeño interanual se destacaron Perfumería (+9,5%), Farmacia (+5,4%), Alimentos y bebidas (+2,9%) y Textil e indumentaria (+1,9%).

En contraste, los sectores que registraron caídas fueron Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles (-3,1%), Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción (-2%) y Calzado y marroquinería (-1%).

Respecto de las expectativas, el informe indica que el 52,3% de los comerciantes considera que su situación permanecerá sin cambios durante los próximos doce meses, mientras que el 37,7% espera una mejora y el 10% prevé un empeoramiento. Además, el 59,3% sostiene que aún no es un contexto favorable para realizar inversiones.

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