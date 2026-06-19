Consumo en Argentina: crecieron las ventas en supermercados y bajaron en los mayoristas

Las ventas en supermercados aumentaron 0,8% durante abril respecto de marzo, mientras que las de los autoservicios mayoristas bajaron 1,1%, según los últimos datos difundidos sobre el consumo en Argentina por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.
En los centros de compras, las ventas también registraron una disminución mensual del 1,1%.
Cómo les fue a supermercados y mayoristas en abril
En la comparación interanual, las ventas en supermercados bajaron 3,7%. En los autoservicios mayoristas, la caída fue del 5%, mientras que en los centros de compras alcanzó el 5,9%.
Durante los primeros cuatro meses del año, los supermercados acumularon una disminución del 3,3%. Los mayoristas registraron una baja del 3,2% y los shoppings, del 5,7%.
La facturación de los supermercados
Los supermercados facturaron $2,4 billones durante abril, lo que representó un incremento nominal interanual del 21,5%.
Las carnes registraron una suba nominal del 37,3%; los alimentos preparados y rotisería, del 25,7%; y los artículos de limpieza y perfumería, del 25,2%.
Consumo: ventas en supermercados y mayoristas frenaron recuperación y bajaron hasta 1% mensual en febrero.
Los datos de los autoservicios mayoristas
Los autoservicios mayoristas alcanzaron una facturación de $359.384 millones, un 19,7% más que en abril de 2025 en términos nominales. Las carnes aumentaron 40,3%, los lácteos 26,4% y los productos de almacén 21,4%.
Ventas en los centros de compras
Los shoppings registraron ventas por $560.964 millones, con un incremento nominal interanual del 12,6%.
La indumentaria, el calzado y la marroquinería concentraron el 35,9% de las ventas. Los patios de comidas y kioscos representaron el 17,9%.
Cuáles fueron los medios de pago más utilizados
En los supermercados, las tarjetas de crédito concentraron el 42,5% de las operaciones. Las billeteras virtuales, los códigos QR y otros medios de pago representaron el 15,1% y aumentaron 57,8% interanual.
En los autoservicios mayoristas, estos medios concentraron el 32,1% de las ventas y crecieron 30,3%. Los pagos con tarjeta de débito bajaron 6,2%.
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