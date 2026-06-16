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16 de junio de 2026 - 17:05
Economía

El consumo de carne vacuna cayó a su nivel más bajo en 20 años

Según un informe de Ciccra, el consumo de carne vacuna per cápita descendió a 47,5 kilos por habitante al año, con una baja interanual del 6,1%.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El consumo de carne vacuna cayó a su nivel más bajo en 20 años.&nbsp;

El consumo de carne vacuna cayó a su nivel más bajo en 20 años. 

Durante el inicio de 2026, el consumo de carne vacuna volvió a retroceder. La suba de los precios redujo la capacidad adquisitiva de las familias y se tradujo en una contracción del 11,1% interanual en el consumo aparente.

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El consumo de carne vacuna volvió a caer y llegó a su menor nivel en 20 años

De acuerdo con el último informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra), el consumo de carne vacuna volvió a mostrar señales de deterioro durante los primeros meses de 2026.

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Durante los primeros cinco meses del año, el mercado doméstico absorbió cerca de 855.750 toneladas res con hueso de carne vacuna, unas 106.710 toneladas menos que en el mismo tramo del año anterior.

La caída del consumo también se reflejó en el indicador per cápita: en mayo alcanzó los 47,5 kilos por habitante por año, un 6,1% menos que un año atrás. De esta manera, marcó su menor nivel de los últimos 20 años.

El informe indica que la caída del consumo tuvo lugar en un escenario caracterizado por una menor oferta de hacienda para faena y por precios que se mantuvieron elevados en perspectiva histórica, pese a las correcciones observadas durante mayo.

El precio del kilo de asado registró la mayor baja mensual con una caída de 1,6% y un valor promedio de $17.237,3. Le siguieron el cuadril, que descendió 0,8% hasta $21.163,9, la nalga con una baja de 0,6% y un precio de $21.810,5.

La carne picada común redujo su precio un 0,4% mensual, hasta los $10.402,2, mientras que la paleta cayó 0,1% y se comercializó a $17.110,4. En sentido opuesto, la caja de hamburguesas congeladas se encareció 2,5% respecto del mes anterior y llegó a $7.759,4.

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Mientras tanto, las exportaciones de carne vacuna habrían totalizado 312.200 toneladas res con hueso, una cifra 5,1% superior a la registrada en los primeros cinco meses del año pasado.

“En los restantes destinos principales las ventas experimentaron caídas muy significativas”, señaló CICCRA, al precisar que las ventas a China, todavía principal destino de exportación para la carne vacuna, cayeron 35,8% mensual en abril y 32% interanual.

Menor faena y producción

La actividad de los frigoríficos continuó condicionada por la escasez de hacienda para faena, un escenario que se arrastra desde la liquidación de existencias ganaderas provocada por las dificultades climáticas registradas a partir de 2022.

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En mayo se sacrificaron algo más de un millón de bovinos en 340 establecimientos frigoríficos. Si bien la actividad mostró una mejora del 4% respecto de abril al ajustar por cantidad de días hábiles, en comparación con mayo del año anterior registró una contracción de 7,3%, equivalente a 127.600 cabezas menos.

En los primeros cinco meses del año la faena totalizó 4,94 millones de cabezas, con una retracción de 9,8% respecto del mismo período de 2025. Según Ciccra, se trató del nivel más bajo para un período enero-mayo de los últimos diez años.

El retroceso también se reflejó en la producción de carne vacuna. Durante los primeros cinco meses del año se generaron 1,168 millones de toneladas res con hueso, un 7,3% menos que en igual lapso de 2025, con una reducción de 91.650 toneladas.

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