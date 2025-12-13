Cómo sigue la salud de Joaquín Levinton tras haber sufrido un infarto

El cantante Joaquín Levinton, líder de la banda Turf, continúa evolucionando favorablemente tras sufrir un infarto agudo de miocardio, según los últimos partes médicos difundidos por su entorno y las autoridades sanitarias. El episodio se produjo en la madrugada del viernes en un bar del barrio porteño de Palermo, donde el músico sintió un fuerte dolor en el pecho y se descompensó mientras compartía con amigos.

Tras el malestar, las personas que estaban con él dieron aviso al Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) y Levinton fue trasladado de urgencia al Hospital Fernández, uno de los centros de mayor complejidad de la Ciudad de Buenos Aires. Allí se le diagnosticó un infarto agudo de miocardio, situación que requirió la instalación de un stent para restablecer el flujo sanguíneo en una arteria obstruida.

image Joaquín Levinton durante un show Desde la banda Turf difundieron un comunicado detallando que la intervención se realizó con éxito y que el artista, de 50 años, se encuentra estable, fuera de peligro y en proceso de recuperación bajo observación médica estricta. Su estado actual genera tranquilidad entre sus seguidores y colegas, quienes expresaron mensajes de apoyo en redes sociales.

El titular del SAME, Alberto Crescenti, explicó que la rápida atención médica fue clave para evitar complicaciones mayores, ya que Levinton presentó síntomas clásicos de un infarto, como dolor intenso en el pecho, sudoración e hipotensión. La intervención temprana y su traslado inmediato al hospital contribuyeron a que su evolución sea favorable.

Por el momento, permanece internado en terapia intensiva en el Hospital Fernández, donde encara la fase inicial de su recuperación. Las autoridades médicas indicaron que en las próximas horas o días podrían evaluar la posibilidad de otorgarle el alta, dependiendo de cómo responda a los tratamientos y estudios complementarios. image El episodio generó gran preocupación entre el público y compañeros del ámbito musical, que destacaron la importancia de la atención oportuna y enviaron sus deseos de pronta recuperación al músico.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.