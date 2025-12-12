viernes 12 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
12 de diciembre de 2025 - 10:44
Preocupación.

Publicaron el primer parte médico sobre la salud de Joaquín Levinton: qué dice

El cantante de Turf sufrió un infarto en un bar de Colegiales y fue trasladado de urgencia al Hospital Fernández, según informó Arriba Argentinos.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Se filtró el parte médico de Joaquín Levinton, internado de urgencia. &nbsp;

Se filtró el parte médico de Joaquín Levinton, internado de urgencia.

 

La situación médica de Joaquín Levinton encendió alertas recientemente tras trascender información oficial sobre su hospitalización de emergencia. En el programa Arriba Argentinos (eltrece), la periodista May Martorelli compartió detalles del parte médico que confirma el evento cardíaco que afectó al vocalista de Turf.

Lee además
Cómo prevenir los riesgos de sufrir un segundo infarto. 
Alarma

Cómo prevenir y reducir el riesgo de un segundo infarto: las recomendaciones de cardiólogos
Aumentaron los eventoscardiovasculares en jovenes que consumen sustancias.
Salud.

El consumo de sustancias tóxicas eleva el riesgo de infarto en jóvenes

El cantante de rock tuvo este percance de salud mientras se encontraba en un bar de Colegiales, barrio ubicado en la Capital Federal.

La salud de Joaquín Levinton generó preocupación en las últimas horas.

Qué dice el parte médico de Joaquín Levinton, internado de urgencia

“Tenemos más datos sobre Joaquín Levinton y su internación", comenzó diciendo May Martorelli al dar ingreso a los datos recibidos por el noticiero.

La periodista precisó que el informe médico indica el momento exacto del incidente: “Se dio a conocer un parte con el horario de cuando sucedió esto. Fue a las 0.50 de la madrugada en Avenida Dorrego al 1697. En un bar se lo identifica a Joaquín Levinton como un masculino de 50 años que presentó presión baja, dolor de pecho”.

Se filtró el parte médico de Joaquín Levinton, internado de urgencia.

A continuación, la especialista confirmó que el traslado fue rápido y que el cuadro inicial era grave. “Se trasladó al paciente, cantante de la banda Turf, con diagnóstico de infarto y pedido de shock room al Hospital Fernández”, detalló.

El cantante de Turf sufrió un infarto mientras daba un show en un bar de Colegiales.

May subrayó que los datos ya cuentan con la validación de los médicos. “Así que la información ya está confirmada: Joaquín Levinton internado en el Hospital Fernández con un infarto que sufrió anoche en un bar donde estaba haciendo un show”. El artista continúa hospitalizado, a la espera de nuevos reportes sobre su estado de salud.

Embed

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cómo prevenir y reducir el riesgo de un segundo infarto: las recomendaciones de cardiólogos

El consumo de sustancias tóxicas eleva el riesgo de infarto en jóvenes

Jóvenes con infartos: alertan por el consumo de alcohol, tabaco y drogas

Preocupación por la salud de Joaquín Levinton: se descompensó y lo internaron de urgencia

La ANMAT retiró del mercado ocho alisadores para el pelo por riesgo para la salud

Lo que se lee ahora
Vacunación de niños 
Salud.

Una provincia denunció a padres que no vacunaron a sus hijos: cuáles son las sanciones

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Dolor por la muerte de un cantante de cumbia.
Espectáculos.

Dolor por la muerte de un reconocido cantante de cumbia

Alerta amarilla en Jujuy.
Tiempo.

Alerta por tormentas y posible granizo para este viernes en Jujuy: zonas afectadas

Belén Bellone, la jujeña que llega al mejor hospital del mundo. video
¡Felicidades!

Belén Bellone, la médica jujeña que llegó al mejor hospital del mundo

El cierre energético del año que impulsa a destrabar objetivos y activar cambios.
Astrología.

¿Qué es el portal 12/12 y por qué tenerlo en cuenta para cumplir tus objetivos?

¿Cuándo se paga el aguinaldo en Jujuy?
Cobro.

Cuándo se paga el aguinaldo a los empleados públicos de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel