Netflix lanzará un documental sobre la vida de Victoria Beckham

En el documental Beckham, Victoria captó la atención en diversas secuencias, siendo la más notable la escena en la que David le hizo frente para confesar que no provenía de una familia de clase trabajadora, mencionando que la transportaban a la escuela en una elegante limusina Rolls Royce. Este momento se convirtió rápidamente en un meme viral que sigue circulando por la red.

Fisher Stevens, el director de Beckham, compartió en una entrevista con la revista Variety que dedicó 14 horas a entrevistar a Victoria para el documental sobre su esposo. El cineasta comentó que, según él, “no todo ha sido color de rosa” en su matrimonio.

El matrimonio posee una riqueza conjunta estimada en 450 millones de dólares, según Celebrity Net Worth.

“Hay una controversia constante”, indicó, aludiendo a los continuos rumores de infidelidades de David, que solo se abordaron superficialmente en el documental. No obstante, Stevens también destacó: “Francamente, me conmovió bastante su dinámica al final del día y, después de todo lo que han pasado, lo mucho que se aman y lo unidos que son”.

El ascenso de Victoria Beckham

Victoria Beckham recientemente conmemoró su quincuagésimo cumpleaños, y en los últimos meses se vio forzada a utilizar muletas debido a una caída grave que sufrió en el gimnasio.

Pese a este inconveniente, la diseñadora, según una entrevista con The New York Times, no permitió que su estilo de vida se viera alterado. Asistió a su desfile en la Semana de la Moda de París en marzo, y aunque tuvo que saludar con asistencia de las muletas, no permitió que esto disminuyera su impacto.

La entonces estrella pop y el deportista se conocieron por primera vez en un partido de fútbol benéfico en 1997.

También conmemoró su cumpleaños con una opulenta celebración en Londres y se trasladó a Nueva York para gestionar una campaña publicitaria de su reciente colección de perfumes, presentada el otoño anterior. Estas fragancias forman parte de su marca Victoria Beckham Beauty, establecida en 2019.

Desde su salida del ámbito musical en 2008 para dedicarse al diseño, la carrera de Victoria ha sido minuciosamente observada. A pesar de las críticas sobre sus capacidades empresariales, su marca ha mostrado un notable crecimiento financiero en los últimos años.

Marie Leblanc, al mando de su línea de moda desde 2019, indicó que 2022 fue un año crucial para la marca. Los ingresos alcanzaron aproximadamente 75 millones de dólares, marcando un incremento del 44% en relación con 2021, cuando se reportaron ingresos menores, alrededor de 52 millones de dólares. Durante este período, las pérdidas operativas se redujeron a 1.1 millones de dólares, en comparación con los 5 millones de dólares del año previo.

David Beckham, su esposo, elogió la dedicación y la ética laboral de la ex Posh Spice, subrayando que su empresa ha superado numerosos obstáculos gracias a su firme visión.

Victoria Beckham no perdió su característico estilo y usó tacos a pesar de llevar muletas durante su aparición en el Paris Fashion Week 2024.

Ed Burstell, asesor de marcas en Nueva York, califica a la celebridad como “una mujer de negocios inteligente” que entendió que ingresar al mercado de la belleza le permitiría captar una audiencia más extensa. Esta evaluación es respaldada por David Belhassen, creador de NEO Investment Partners, quien en 2017 invirtió alrededor de 40 millones de dólares en la marca. En 2023, el inversionista destacó que el rendimiento financiero operativo de la empresa había experimentado una notable mejora.

“No hay mejor manera de entender P.R. y marketing que haber sido una Spice Girl en los años 90,” expresó Victoria Beckham a The New York Times.

