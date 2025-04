David Beckham celebra su cumpleaños 50: Lionel Messi el invitado de lujo

Viral. La particular tradición en Noruega en los cumpleaños: una bandera que generó debate

El evento, realizado en un entorno exclusivo del sur de Florida, contó con la participación de varios jugadores del Inter Miami.

Junto a los futbolistas y allegados de Beckham, entre ellos su esposa Victoria y sus hijos Romeo, Cruz y Harper Seven, también asistieron figuras emblemáticas del deporte en Estados Unidos, como el ex mariscal de campo de la NFL Tom Brady y la leyenda de la NBA Shaquille O’Neal. De la familia cercana, el único que no estuvo presente fue su hijo mayor, Brooklyn Beckham.

David Beckham junto a su esposa, Victoria.

Celebridades del cine y la televisión dijeron presente

La celebración también contó con la presencia de figuras del mundo del cine y la televisión. Entre los asistentes sobresalieron el actor y realizador Fisher Stevens, quien tiene vínculos con Apple TV y es un apasionado del fútbol, junto a Justin Theroux.

Entre las celebridades estuvo la ex estrella de la NFL, Tom Brady.

La celebración adelantada tuvo lugar en medio de la apretada agenda de Beckham con el Inter Miami, equipo que este año debuta en la Copa de Campeones de la Concacaf y que en junio viajará a Estados Unidos para competir en el Mundial de Clubes 2025, torneo en el que también participarán Boca Juniors y River Plate.

El álbum de fotos completo del cumpleaños 50 de David Beckam

David Beckham comenzó a festejar su cumpleaños número 50 con una celebración anticipada en Miami que reunió a figuras del deporte, la música y el espectáculo.

El festejo reunió además a representantes de la industria del cine y la televisión.