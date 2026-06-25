Preocupación por Lionel Richie: el cantante sufrió una descompensación en pleno concierto. 

Este miércoles, durante su presentación en el Grand Casino Arena de St. Paul, Minnesota, Lionel Richie generó preocupación entre sus fanáticos al sufrir una descompensación sobre el escenario. Tras finalizar el show, el cantante fue trasladado rápidamente a un hospital para recibir atención médica.

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Lionel Richie preocupó a sus fanáticos luego de descomponerse durante su show en el Grand Casino Arena de St. Paul, Minnesota. El cantante de 77 años se encontraba interpretando algunos de sus clásicos cuando comenzó a sentirse mareado y debió interrumpir la presentación .

Poco después, fue asistido por personal médico y trasladado a un hospital cercano para ser evaluado.

Después de una interrupción de más de 40 minutos, uno de los integrantes de la banda anunció que Lionel Richie no podría retomar la presentación. Según trascendió, el artista recibió asistencia de los paramédicos en la zona de camarines y, tras la evaluación inicial, fue llevado en ambulancia a un hospital cercano.

Luego del episodio, personas cercanas a Lionel Richie intentaron llevar calma a sus seguidores y señalaron que la hospitalización habría sido una medida preventiva.

Hasta el momento, no trascendieron mayores detalles sobre la evolución del cantante ni hubo declaraciones públicas de su equipo.

El episodio quedó registrado por varios asistentes al show en el Grand Casino Arena de St. Paul. Algunos fanáticos grabaron el instante en el que Lionel Richie comenzó a verse descompuesto sobre el escenario y los videos comenzaron a circular rápidamente en redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elcancillercom/status/2070217964692082868&partner=&hide_thread=false [ESPECTÁCULOS] Preocupación por Lionel Richie: durante un show en los Estados Unidos, el cantante se tuvo que sentar porque se sentía mal y más tarde fue llevado al hospital, según TMZ. https://t.co/coSFoz7otO pic.twitter.com/XLfQrcQ9rm — ElCanciller.com (@elcancillercom) June 25, 2026

Los fanáticos se manifestaron en varios medios internacionales y expresaron que Lionel Richie le comentó al público presente que se sentía “mareado” mientras realizaba su show.

Hubo muchos comentarios de apoyo, algunos de ellos fueron: “Es pura tortura ver a todos los grandes músicos con los que crecimos envejecer”, “Triste que haya tenido que acortarlo, pero la salud está primero. Espero que no sea nada grave”.

Qué se sabe sobre el estado de salud de Lionel Richie

John Paris, baterista de Earth, Wind & Fire, aseguró luego al Minnesota Star Tribune que Lionel Richie no había presentado signos de malestar antes de salir al escenario. Según explicó el músico, el episodio habría estado relacionado con una deshidratación.

Horas antes del recital, Lionel Richie había compartido en Instagram imágenes de los ensayos y mostrado su entusiasmo por el comienzo de la gira. Tras su descompensación, esa publicación se llenó de mensajes de apoyo de sus seguidores, que le enviaron deseos de una pronta recuperación.

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El show en Minnesota marcaba el comienzo de una gira por Norteamérica con 26 presentaciones programadas en distintas ciudades de Estados Unidos y Canadá.

Luego de su presentación en St. Paul, Lionel Richie tiene previstas nuevas fechas en ciudades como Chicago, Toronto, Boston, Nueva York, Filadelfia, San Francisco y Los Ángeles, entre otras. La gira finalizará el 14 de agosto en Austin, Texas.

Tras completar sus conciertos por Norteamérica, Lionel Richie tiene programada una agenda que continuará con presentaciones en distintos destinos internacionales. El artista tiene fechas previstas en Malta, Reino Unido, St. Louis y San Pablo antes del cierre de 2026.

Hasta el momento, no se informaron modificaciones en el calendario de conciertos de Lionel Richie. Sus seguidores permanecen atentos a su evolución y a la posibilidad de que pueda continuar con sus próximas presentaciones con normalidad.