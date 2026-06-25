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25 de junio de 2026 - 17:26
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La actriz Natalie Portman entre Harvard y Star Wars: la presión que marcó su carrera

La artista recordó su etapa en la universidad mientras filmaba la saga de George Lucas y logró combinar Psicología con su carrera en el cine.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La actriz Natalie Portman entre Harvard y Star Wars: la presión que marcó su etapa más exigente.

La actriz Natalie Portman entre Harvard y Star Wars: la presión que marcó su etapa más exigente.

Durante su etapa como estudiante universitaria, la actriz Natalie Portman debió equilibrar las exigencias académicas de la Harvard University con las grabaciones de la franquicia Star Wars. Esa situación la impulsó a buscar reconocimiento propio y a lidiar con sentimientos asociados al denominado síndrome del impostor.

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De acuerdo con SensaCine, la intérprete estudió la carrera de Psicología entre 1999 y 2003, al mismo tiempo que encarnaba a Padmé Amidala en una de las sagas cinematográficas más exitosas y populares de todos los tiempos.

La actriz inició su carrera en el cine desde niña y firmó con George Lucas para la saga galáctica antes de ingresar a la universidad.

Los comienzos de una doble vida para la actriz

La carrera de Natalie Portman en la pantalla grande comenzó cuando tenía apenas 11 años, con su participación en El profesional (León). Tres años después, a los 14, fue elegida para encarnar a uno de los personajes más importantes de la saga Star Wars.

Su incorporación al proyecto liderado por George Lucas implicó asumir un calendario de filmaciones que podía prolongarse durante varios años.

En una conversación con la BBC, citada por SensaCine, la actriz relató: “Sin duda es un compromiso importante. Firmé para estas películas cuando tenía 14 años y creo que las terminaré cuando tenga 23. Ha sido un camino muy largo, pero ha sido una parte increíble de mi vida. He tenido experiencias muy interesantes, he viajado mucho y he conocido gente genial”.

Portman logró estudiar en Harvard y participar en Star Wars gracias a un acuerdo que limitó los rodajes a los meses de verano.

Cuando ingresó a Harvard en 1999, la actriz tuvo que tomar una decisión entre seguir vinculada a la exitosa franquicia cinematográfica o concentrarse plenamente en su carrera universitaria. De acuerdo con el libro Queen of Hearts, citado por SensaCine, Portman llegó a un acuerdo que le permitió participar en los rodajes únicamente durante las vacaciones de verano.

Gracias a esa determinación, logró compatibilizar las exigencias de la vida académica con sus responsabilidades en la industria cinematográfica, sin tener que renunciar a ninguna de las dos.

El pacto que marcó su continuidad en Star Wars

El entendimiento al que llegaron Natalie Portman y George Lucas terminó teniendo un impacto directo en la organización y planificación de las filmaciones de Star Wars.

Durante su paso por Harvard, Portman aportó artículos científicos y colaboró en proyectos de investigación junto a destacados académicos.

La producción de Episodio II - El ataque de los clones fue planificada de manera tal que todas las secuencias protagonizadas por la actriz se filmaran durante el receso estival, evitando que las grabaciones coincidieran con el calendario académico en Estados Unidos.

Gracias a esa estrategia, Portman pudo avanzar con su formación universitaria sin interrupciones y, al mismo tiempo, seguir integrando una de las franquicias cinematográficas más exitosas y reconocidas del mundo.

Según señala The Queen of Hearts, en una referencia retomada por SensaCine, la elección de Portman respondió a su intención de profundizar su desarrollo académico y evitar quedar identificada únicamente como una joven figura surgida de Hollywood.

A pesar de sus logros en el cine y la academia, Portman admitió sentir inseguridad y la necesidad constante de demostrar sus capacidades.

Además, su paso por la universidad resultó determinante para ampliar sus capacidades, estimular nuevas áreas de conocimiento y fortalecer su inclinación por el trabajo de investigación.

Investigaciones científicas y vida universitaria

Utilizando su nombre de nacimiento, Natalie Hershlag, la actriz figuró en 1998 como autora de un artículo científico publicado en el Journal of Chemical Education, titulado “Un método sencillo para demostrar la producción enzimática de hidrógeno a partir de azúcar”.

Su etapa en Harvard University también estuvo marcada por la participación en distintos proyectos científicos junto a investigadores y docentes. En 2003, formó parte de un estudio difundido en la revista NeuroImage, firmado junto a otros cinco especialistas, que analizó la actividad del lóbulo frontal vinculada a la permanencia de un objeto en la mente.

La experiencia universitaria y profesional de Natalie Portman ejemplifica el desafío de alcanzar el equilibrio entre el éxito externo y la autoaceptación.

Durante esa etapa, Portman integró el grupo de trabajo encabezado por el profesor Alan Dershowitz, participando en tareas vinculadas a la elaboración del libro The Case for Israel. De acuerdo con testimonios citados por SensaCine, quienes compartieron clases con ella la recordaban como una alumna responsable, siempre preparada para las actividades académicas y con una notable facilidad para transmitir ideas complejas de manera clara.

El peso del síndrome del impostor

Pese a todos esos avances y reconocimientos, Portman admitió que durante mucho tiempo sintió la presión de probar que era mucho más que una figura de Hollywood y que no quería ser vista únicamente como “una actriz tonta”.

En un discurso de graduación pronunciado durante una ceremonia de graduación en 2015, y recuperado por SensaCine, la intérprete expresó: “Hoy me siento muy parecida a como me sentía cuando llegué a Harvard Yard como estudiante de primer año en 1999. Sentía que se habían equivocado, que no era lo suficientemente inteligente para estar en esta compañía, y que cada vez que abría la boca tenía que demostrar que no era solo una actriz tonta”.

Natalie Portman.

El relato de Portman deja en evidencia una tensión constante entre su desarrollo académico y su carrera profesional, y la manera en que se percibía a sí misma dentro de un contexto de altísima exigencia.

Su paso por la universidad, combinado con la presión de participar en una franquicia cinematográfica de alcance mundial, definió un período en el que la actriz buscó reafirmar y poner en valor sus propias competencias.

Validación y resiliencia en un entorno de élite

El recorrido de Natalie Portman en Harvard University implicó equilibrar las demandas académicas de alto nivel con la disciplina que exigían sus compromisos en la industria cinematográfica. Su experiencia terminó convirtiéndose en un caso ilustrativo de que es viable sostener un rendimiento elevado en dos campos tan diferentes como exigentes.

Los logros obtenidos en el ámbito universitario, junto con su participación en proyectos de investigación científica, contribuyeron a consolidar una imagen de profesional multifacética, aunque durante ese proceso estuvo presente de forma persistente el llamado síndrome del impostor.

La actriz Natalie Portman.

De acuerdo con SensaCine, la actriz obtuvo su título universitario en 2003, al completar la licenciatura en Psicología, lo que contribuyó a consolidar una imagen que va más allá de su faceta artística.

Su trayectoria por la Universidad de Harvard y su participación en el universo de Star Wars dejaron una marca significativa tanto en su carrera como en la forma en que el público percibe su talento.

El recorrido de Portman puso de manifiesto que la búsqueda de reconocimiento personal y profesional puede implicar un esfuerzo sostenido, incluso cuando se encadenan éxitos en ámbitos muy distintos entre sí.

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