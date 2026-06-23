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23 de junio de 2026 - 17:34
Espectáculos.

Quentin Tarantino regresa a la actuación y compartirá elenco con la actriz Kylie Minogue

El film es dirigido por el realizador galés Jamie Adams y reúne un elenco internacional en una nueva colaboración cinematográfica.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Quentin Tarantino regresa a la actuación y compartirá elenco con la actriz Kylie Minogue.

Quentin Tarantino regresa a la actuación y compartirá elenco con la actriz Kylie Minogue.

Quentin Tarantino regresará a la actuación en una nueva producción cinematográfica. El reconocido director integra el elenco de Tangled Up in Blue, un film dirigido por el realizador galés Jamie Adams, con quien ya había colaborado recientemente en otro proyecto independiente.

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El reparto incluye además a la cantante y actriz Kylie Minogue, junto con los actores Jason Isaacs, Allison Williams, Sofia Boutella y RZA.

Quentin Tarantino y Kylie Minogue fueron vistos grabando escenas en la localidad costera de Porthcawl.

Primeras imágenes del rodaje y escenas en Gales

Durante el fin de semana comenzaron a difundirse las primeras imágenes del rodaje, luego de que Quentin Tarantino y Kylie Minogue fueran vistos en la ciudad costera de Porthcawl, en Gales. De acuerdo con la prensa local, ambos participaron en la grabación de escenas realizadas en la iglesia Newton Church y en el Saltwater Inn, donde se filmaron pasajes vinculados a un funeral y a un encuentro posterior.

El elenco del film también suma a varios intérpretes galeses, entre ellos Karen Paullada, Julian Lewis Jones, Craig Russell y Siwan Morris. De hecho, Karen Paullada publicó en sus redes sociales fotos y comentarios sobre la experiencia de rodaje, donde relató su participación junto al resto del elenco y al director del proyecto.

Tangled Up in Blue marca una nueva colaboración entre Jamie Adams y Quentin Tarantino. Ambos ya habían trabajado recientemente en Only What We Carry, una película rodada en Deauville, Francia, que tuvo su estreno en el Festival de Tribeca.

Quentin Tarantino colaboró con Jamie Adams en 'Only What We Carry'.

En aquella producción, Quentin Tarantino interpretó a un millonario benefactor dentro de una trama enfocada en los vínculos personales entre una bailarina, su hermana y un ex coreógrafo.

Un intercambio directo entre ambos cineastas

La llegada del director de Pulp Fiction y Kill Bill a las producciones de Jamie Adams se concretó tras una comunicación directa entre ambos cineastas. En entrevistas anteriores, el realizador galés contó que optó por remitirle personalmente una propuesta a su par para invitarlo a formar parte del elenco de Only What We Carry.

“Le envié el resumen de la historia y una carta, Fui muy sincero al expresar mi confianza en él como actor. La improvisación, tal como yo la utilizo, consiste en estar presente y reaccionar de forma natural. Es uno de los mejores narradores de historias conversacionales”, dijo.

Jamie Adams pensó que Quentin Tarantino no respondería su propuesta.

A las dos semanas de haber recibido la propuesta, el entorno del director estadounidense respondió expresando su interés en concretar una charla virtual.

“Pensé que sería increíble para el personaje. No creí que me respondería. Pero dos semanas después, un domingo, su agente me envió un correo electrónico diciendo que Quentin estaba intrigado y quería una videollamada por Zoom”, recordó el realizador.

Luego de esa conversación, Tarantino decidió sumarse al elenco de Only What We Carry, una colaboración que ahora continúa con su incorporación a Tangled Up in Blue.

Quentin Tarantino y Kylie Minogue.

El proyecto avanza sin detalles confirmados sobre su argumento

Si bien hasta el momento no se han dado a conocer públicamente precisiones sobre la historia de la nueva producción, el comienzo del rodaje evidencia que el proyecto avanza y que se mantiene la colaboración profesional entre ambos realizadores.

Quentin Tarantino regresa a la actuación y compartirá elenco con la actriz Kylie Minogue.

Por ahora, los encargados del film no informaron una fecha de estreno oficial ni brindaron mayores precisiones sobre el argumento. De todos modos, la película ya entró en etapa de filmación en diferentes locaciones de Gales.

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