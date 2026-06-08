Murió la actriz María Rosa Fugazot a los 83 años

La actriz María Rosa Fugazot murió a los 83 años en la ciudad de Buenos Aires. La noticia se conoció durante las primeras horas de este lunes, aunque su fallecimiento ocurrió la noche anterior en su departamento ubicado sobre la calle Güemes.

Según trascendió, personal del SAME acudió al domicilio tras un llamado de emergencia. Sin embargo, al llegar al lugar ya no pudo realizar ninguna intervención. De esta manera, el espectáculo argentino perdió a una artista que dedicó gran parte de su vida a los escenarios y a la actividad cultural.

Con una carrera que se extendió por casi siete décadas, Fugazot construyó un recorrido marcado por el teatro, la televisión, la música y, en los últimos años, también por el cine.

María Rosa Fugazot nació el 20 de diciembre de 1942 en Vicente López. Desde pequeña convivió con el ambiente artístico gracias a la influencia de sus padres, la actriz María Esther Gamas y el actor Roberto Fugazot.

Su debut profesional llegó cuando apenas tenía 15 años. A partir de entonces inició un camino laboral constante que la llevó a participar en una amplia variedad de producciones y espectáculos.

A lo largo de los años formó parte de comedias, obras dramáticas, revistas teatrales y programas televisivos. Su presencia se volvió habitual para distintas generaciones de espectadores, que siguieron su carrera en diferentes formatos y escenarios.

María Rosa Fugazot María Rosa Fugazot.

El escenario, su lugar en el mundo

Hasta poco tiempo antes de su muerte, la actriz continuaba en actividad. Cada semana participaba de la obra "Viejas Chorras", que se presentaba en el Teatro Picadilly junto a Divina Gloria, Cristina Maresca y Cristina Tejedor.

La propuesta teatral le permitía mantener el vínculo con el público, una relación que valoró durante toda su trayectoria. Su permanencia sobre las tablas reflejaba una vocación que nunca perdió vigencia.

Compañeros de trabajo y espectadores destacaban su compromiso con cada proyecto artístico, independientemente del tamaño de la producción o del rol que interpretara.

Una carrera que también pasó por la música

Además de su trabajo como actriz, Fugazot desarrolló una etapa vinculada al ámbito musical. Integró la orquesta de Eddie Pequenino como cantante y participó de experiencias junto a Frank Sinatra Jr. y la reconocida formación de Tommy Dorsey.

Pese a esos importantes antecedentes, la artista solía destacar el esfuerzo personal y la constancia como pilares de su recorrido profesional. En distintas entrevistas recordó que atravesó períodos complejos en materia laboral y que realizó otros trabajos fuera del ambiente artístico cuando las oportunidades escaseaban.

Su historia profesional quedó marcada por una fuerte cultura del trabajo y por una permanente búsqueda de aprendizaje dentro de cada disciplina que desarrolló.

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Su último trabajo en el cine

Durante los últimos meses también sumó una participación cinematográfica. Formó parte de la película "Putas", dirigida por Demian Alexander y estrenada en noviembre del año pasado.

La producción presentó seis historias interconectadas centradas en distintas realidades vinculadas al trabajo sexual, abordando temáticas como la violencia, el abuso, el amor y la supervivencia.

De esta manera, María Rosa Fugazot continuó ligada a nuevos proyectos artísticos hasta el final de su vida, manteniendo una actividad constante en diferentes expresiones culturales y reafirmando una trayectoria que atravesó varias generaciones del espectáculo argentino.