El emotivo saludo de Antonela Rocuzzo a  Lionel Messi por su cumpleaños

Antonela Roccuzzo celebró este miércoles 24 de junio el cumpleaños número 39 de Lionel Messi con una publicación que abrió una ventana a los momentos más íntimos de su familia. La esposa del capitán argentino compartió fotografías nunca vistas, recuerdos de sus hijos y un mensaje de amor que recibió una afectuosa respuesta del futbolista.

Deportes. El mensaje de Lionel Messi en su cumpleaños que ilusionó a los hinchas de la Selección

“Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Que seas muy feliz hoy y siempre. Nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos porque te tenemos a vos. Te amo infinito”, escribió Antonela en su cuenta de Instagram.

La publicación estuvo acompañada por un carrusel de siete fotografías que recorren diferentes etapas de la relación. Desde escenas cotidianas de la pareja hasta imágenes familiares alejadas de los estadios, los viajes deportivos y las grandes celebraciones.

La respuesta de Messi no tardó en llegar. “Muchas gracias mi vida, y yo a ustedes. Los amo!! Qué chiquitos éramos…”, comentó el rosarino, recordando los años que compartieron desde su juventud.

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Las imágenes familiares que publicó Antonela

La primera fotografía muestra a Antonela observando con complicidad a Messi, que aparece de espaldas, mientras ella le sostiene suavemente la cabeza. La espontaneidad del momento convirtió rápidamente a la postal en una de las más comentadas por los seguidores.

Otra de las imágenes presenta a la pareja junto a sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, en una fotografía en blanco y negro. La escena refleja el lugar central que ocupa la familia en la vida del capitán de la Selección Argentina.

En una tercera postal, Antonela apoya su cabeza sobre el hombro de Lionel en un momento de tranquilidad. También aparecen fotografías de Messi sonriendo con sus hijos cuando todavía eran pequeños, registros familiares que muestran una faceta distinta del futbolista.

El carrusel incluye además una romántica imagen de la pareja besándose durante unas vacaciones en una playa paradisíaca. La última fotografía corresponde a la etapa más reciente del rosarino: aparece pensativo y con la campera de la Selección durante el Mundial 2026.

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Una foto de Messi a los ocho años

Antonela también utilizó sus historias de Instagram para compartir un recuerdo especial de la infancia del capitán argentino. La empresaria eligió una fotografía de Lionel Messi mientras celebraba su cumpleaños número ocho y vestía la indumentaria de Newell’s Old Boys.

La postal conectó el presente del futbolista con sus primeros pasos en Rosario, mucho antes de convertirse en una de las figuras más importantes de la historia del deporte.

Cada cumpleaños de Messi genera repercusión internacional, pero la publicación de Antonela tuvo un significado especial por el carácter personal del material. Las fotografías no estuvieron enfocadas en los títulos, los goles o los reconocimientos individuales, sino en la historia construida por ambos y en el crecimiento de sus hijos.

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Messi cumple años durante el Mundial 2026

El cumpleaños número 39 encuentra a Messi disputando el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. El capitán fue una de las figuras del conjunto dirigido por Lionel Scaloni durante sus primeras presentaciones.

El rosarino marcó tres goles en el triunfo por 3-0 ante Argelia y convirtió los dos tantos de la victoria por 2-0 frente a Austria. Con esos registros llegó a 18 goles en Copas del Mundo y superó la marca del alemán Miroslav Klose.

La Selección Argentina volverá a jugar el sábado 27 de junio contra Jordania, por la última fecha del Grupo J. El encuentro se disputará en el Dallas Stadium, con el equipo nacional ya clasificado en el primer lugar de su zona.

Además del mensaje de Antonela, Messi recibió saludos de distintas personalidades, clubes y organismos deportivos. La Asociación del Fútbol Argentino, Inter Miami, Barcelona, PSG, Newell’s, River, Conmebol, UEFA, FIFA y la Copa América fueron algunas de las instituciones que publicaron homenajes por sus 39 años.