miércoles 24 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
24 de junio de 2026 - 09:21
Deportes.

El mensaje de Lionel Messi en su cumpleaños que ilusionó a los hinchas de la Selección

En la madrugada argentina, el capitán publicó un video entrenando en Kansas. Sin mencionar su cumpleaños, dejó en evidencia cuál es su prioridad.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El posteo de Lionel Messi en su cumpleaños.

El posteo de Lionel Messi en su cumpleaños.

Mientras millones de argentinos le dedicaban saludos por su cumpleaños número 39, Lionel Messi optó por expresarse de una manera diferente. No escribió ningún mensaje, no hizo alusión a la fecha ni compartió reflexiones o recuerdos. Simplemente publicó un video, que para muchos transmitió mucho más que cualquier declaración.

Lee además
Scaloni en conferencia de prensa en el Mundial.
Deportes.

Lionel Scaloni sobre Messi: "Es impresionante. Ya no sé que más de decir"
Lionel Messi.
Emoción.

Lionel Messi habló del penal errado, el récord y la ilusión argentina

Lionel Messi.
Lionel Messi.

Lionel Messi.

El mensaje de Lionel Messi el día de su cumpleaños

Cuando ya habían pasado los primeros minutos del miércoles 24 de junio en Argentina, el capitán de la Selección Argentina compartió un reel en su cuenta de Instagram que enseguida despertó el entusiasmo de los hinchas. En el video se lo ve entrenando en el gimnasio del búnker argentino en Kansas, pocas horas después de la victoria por 2-0 frente a Austria.

La publicación no estuvo acompañada por ningún mensaje escrito ni incluyó referencias a su cumpleaños. Únicamente mostró una rutina de entrenamiento, con ejercicios de fuerza, dejando la impresión de que toda su atención está enfocada en un solo objetivo: el Mundial.

Sin embargo, hubo un aspecto que no pasó desapercibido entre los hinchas. Para ambientar el video, Messi eligió “Tierra de Campeones”, el tema de La T y La M que se transformó en una de las canciones más representativas de esta etapa de la Selección Argentina.

Embed

Muchos seguidores interpretaron esa elección musical como una señal silenciosa del capitán: por encima de cualquier celebración personal, su prioridad continúa siendo revalidar el título y volver a competir por la Copa del Mundo.

Un nuevo récord para Lionel Messi

El video fue publicado apenas un día después de otra destacada actuación. En el encuentro frente a Austria, Lionel Messi marcó dos goles, llegó a 18 tantos en Copas del Mundo y quedó como el máximo goleador histórico del certamen en soledad, consolidando aún más una trayectoria que no deja de agigantarse.

A pesar de los récords alcanzados y del contexto de celebración, el rosarino prefirió poner el foco en el esfuerzo cotidiano. El video muestra parte de la jornada de recuperación que realizó el plantel tras conseguir su segundo triunfo consecutivo en la fase de grupos.

El posteo de la Selección Argentina por el cumpleaños de Lionel Messi.

Mientras los futbolistas que no fueron titulares trabajaban sobre el campo de juego, quienes integraron el equipo inicial realizaron ejercicios regenerativos y una rutina en el gimnasio. Precisamente durante esa actividad fue registrado el reel que luego compartió el capitán.

Hubo otro aspecto que también captó la atención de los hinchas. Si bien en Kansas todavía restaban dos horas para que comenzara oficialmente el 24 de junio, en Argentina ya era la medianoche, por lo que Lionel Messi ya estaba celebrando su cumpleaños número 39.

Lionel Messi.

A partir de ese momento, la publicación comenzó a recibir una gran cantidad de saludos, felicitaciones y mensajes cargados de esperanza. Muchos usuarios interpretaron el video como una nueva señal del compromiso del capitán con el objetivo grupal y aprovecharon para manifestarle su deseo de volver a verlo conquistar la Copa del Mundo.

Tras un comienzo ideal en el torneo, la ilusión por conquistar una cuarta estrella volvió a instalarse con fuerza entre los hinchas y se reflejó rápidamente en las redes sociales.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Lionel Scaloni sobre Messi: "Es impresionante. Ya no sé que más de decir"

Lionel Messi habló del penal errado, el récord y la ilusión argentina

Guinness reconoció cuatro nuevos récords de Lionel Messi

La fuerte reacción de Cristiano Ronaldo ante una consulta sobre Messi

¿Por qué el 24 de junio se considera el día más argentino?

Lo que se lee ahora
Fuerte reacción de Cristiano Ronaldo: ignoró una pregunta sobre Messi.
Deportes.

La fuerte reacción de Cristiano Ronaldo ante una consulta sobre Messi

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Cruzar a Bolivia desde Jujuy: Qué conviene comprar hoy y cómo está el cambio en la frontera
Jujuy.

Cruzar a Bolivia desde Jujuy: Qué conviene comprar hoy y cómo está el cambio en la frontera

Lanevada en Yala vista desde el aire video
Jujuy.

La nevada en Yala vista desde el aire: imágenes impactantes

Nevó en Jujuy: las increíbles imágenes de la nevada en Molulo video
Jujuy.

Nevó en Jujuy: las increíbles imágenes de la nevada en Molulo

Grave accidenteen Perico: una camioneta cayó a un canal 
Policiales.

Grave accidente en Perico: una camioneta cayó a un canal

Sorpresa total en Jujuy: nevó en las Lagunas de Yala y el paisaje se volvió blanco video
Jujuy.

Sorpresa total en Jujuy: nevó en las Lagunas de Yala y el paisaje se volvió blanco

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel