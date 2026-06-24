El mensaje de Lionel Messi en su cumpleaños que ilusionó a los hinchas de la Selección

Mientras millones de argentinos le dedicaban saludos por su cumpleaños número 39 , Lionel Messi optó por expresarse de una manera diferente. No escribió ningún mensaje , no hizo alusión a la fecha ni compartió reflexiones o recuerdos . Simplemente publicó un video , que para muchos transmitió mucho más que cualquier declaración .

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Cuando ya habían pasado los primeros minutos del miércoles 24 de junio en Argentina , el capitán de la Selección Argentina compartió un reel en su cuenta de Instagram que enseguida despertó el entusiasmo de los hinchas . En el video se lo ve entrenando en el gimnasio del búnker argentino en Kansas , pocas horas después de la victoria por 2-0 frente a Austria .

La publicación no estuvo acompañada por ningún mensaje escrito ni incluyó referencias a su cumpleaños . Únicamente mostró una rutina de entrenamiento , con ejercicios de fuerza , dejando la impresión de que toda su atención está enfocada en un solo objetivo: el Mundial .

Sin embargo, hubo un aspecto que no pasó desapercibido entre los hinchas. Para ambientar el video, Messi eligió “Tierra de Campeones”, el tema de La T y La M que se transformó en una de las canciones más representativas de esta etapa de la Selección Argentina.

Embed FELIZ CUMPLE CAPITÁN Leo Messi posteó un video en la previa de su cumpleaños y se mostró entrenando tras la gran victoria ante Austria.



La publicación se llenó de comentarios, saludos y elogios para el capitán, que hoy cumple 39 años en medio del Mundial 2026. pic.twitter.com/bSvw5bsDIm — 0221 (@0221comar) June 24, 2026

Muchos seguidores interpretaron esa elección musical como una señal silenciosa del capitán: por encima de cualquier celebración personal, su prioridad continúa siendo revalidar el título y volver a competir por la Copa del Mundo.

Un nuevo récord para Lionel Messi

El video fue publicado apenas un día después de otra destacada actuación. En el encuentro frente a Austria, Lionel Messi marcó dos goles, llegó a 18 tantos en Copas del Mundo y quedó como el máximo goleador histórico del certamen en soledad, consolidando aún más una trayectoria que no deja de agigantarse.

A pesar de los récords alcanzados y del contexto de celebración, el rosarino prefirió poner el foco en el esfuerzo cotidiano. El video muestra parte de la jornada de recuperación que realizó el plantel tras conseguir su segundo triunfo consecutivo en la fase de grupos.

El posteo de la Selección Argentina por el cumpleaños de Lionel Messi.

Mientras los futbolistas que no fueron titulares trabajaban sobre el campo de juego, quienes integraron el equipo inicial realizaron ejercicios regenerativos y una rutina en el gimnasio. Precisamente durante esa actividad fue registrado el reel que luego compartió el capitán.

Hubo otro aspecto que también captó la atención de los hinchas. Si bien en Kansas todavía restaban dos horas para que comenzara oficialmente el 24 de junio, en Argentina ya era la medianoche, por lo que Lionel Messi ya estaba celebrando su cumpleaños número 39.

Lionel Messi.

A partir de ese momento, la publicación comenzó a recibir una gran cantidad de saludos, felicitaciones y mensajes cargados de esperanza. Muchos usuarios interpretaron el video como una nueva señal del compromiso del capitán con el objetivo grupal y aprovecharon para manifestarle su deseo de volver a verlo conquistar la Copa del Mundo.

Tras un comienzo ideal en el torneo, la ilusión por conquistar una cuarta estrella volvió a instalarse con fuerza entre los hinchas y se reflejó rápidamente en las redes sociales.