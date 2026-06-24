La sorpresa de la Scaloneta a Lionel Messi por sus 39 años

La sorpresa de la Scaloneta a Messi por sus 39 años

La sorpresa que un grupo de futbolistas de la Selección Argentina preparó para Lionel Messi marcó el comienzo de los festejos por su cumpleaños número 39. En plena concentración por el Mundial 2026, sus compañeros aparecieron durante la noche con una torta decorada con los colores celeste y blanco.

El capitán compartió este miércoles una fotografía del momento a través de sus historias de Instagram. En la imagen se lo observa rodeado por varios integrantes del plantel y frente a la torta que prepararon para recibir juntos el 24 de junio.

El rosarino etiquetó a Rodrigo De Paul, Lisandro Martínez, Leandro Paredes, Nicolás Otamendi, Giovani Lo Celso y Nahuel Molina. También apareció Mario De Stéfano, uno de los históricos utileros de la Selección Argentina.

Además de la torta con detalles celestes, blancos y amarillos, los futbolistas llevaron alfajores para compartir durante el festejo.

Messi celebró rodeado por sus compañeros

La imagen volvió a mostrar la relación que Messi mantiene con el grupo que conduce Lionel Scaloni. Más allá de los entrenamientos y los partidos, el capitán encontró en la concentración un espacio para celebrar una fecha especial acompañado por quienes compartieron con él algunos de los mayores logros de la Selección.

De Paul, Paredes, Otamendi, Molina y Lo Celso son parte del núcleo que acompañó a Messi durante los últimos años, mientras que Lisandro Martínez se consolidó dentro del grupo que conquistó el Mundial de Qatar 2022.

El festejo fue sencillo e íntimo. No hubo una gran celebración, ya que el plantel continúa concentrado y enfocado en la competencia. Sin embargo, el gesto alcanzó para sorprender al capitán y darle la bienvenida a sus 39 años en medio de otra Copa del Mundo.

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Cinco goles en los dos primeros partidos

Messi llegó a su cumpleaños atravesando un comienzo de Mundial extraordinario. El delantero convirtió los cinco goles que marcó Argentina durante sus primeros dos compromisos de la fase de grupos.

En el debut frente a Argelia anotó un triplete para la victoria por 3 a 0. Luego volvió a ser determinante contra Austria, encuentro en el que convirtió los dos tantos del triunfo argentino por 2 a 0.

Con esas actuaciones, el capitán alcanzó los 18 goles en Copas del Mundo y quedó como máximo goleador histórico de la competencia. Argentina, además, aseguró anticipadamente su clasificación a la próxima instancia y el primer lugar de su grupo.

El rendimiento del rosarino, a pocos días de cumplir 39 años, multiplicó los reconocimientos de hinchas, exjugadores, clubes e instituciones. Las redes sociales se llenaron de fotografías, videos y mensajes dedicados al futbolista argentino.

El romántico saludo de Antonela Roccuzzo

Antonela Roccuzzo también utilizó Instagram para saludar públicamente a su esposo. La rosarina compartió una serie de imágenes familiares y le dedicó un mensaje cargado de afecto.

“Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos porque te tenemos a vos”, escribió Antonela, quien también le deseó felicidad y le reiteró su amor.

Messi respondió la publicación y agradeció el mensaje de su esposa y de sus hijos Thiago, Mateo y Ciro. El intercambio provocó numerosas reacciones y comentarios entre sus seguidores.

Antonela cerró el carrusel con una imagen del capitán usando la ropa de la Selección durante el Mundial 2026, una postal que reflejó el particular momento deportivo y personal que atraviesa.

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No es la primera vez que cumple años en un Mundial

El festejo de 2026 es el quinto cumpleaños de Messi durante la disputa de un Mundial de mayores. La fecha también coincidió con las ediciones de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.

La única excepción entre las seis Copas del Mundo que disputó fue Qatar 2022, debido a que aquella competencia se desarrolló entre noviembre y diciembre.

Uno de los antecedentes más recordados ocurrió en Alemania 2006. Messi cumplió 19 años el mismo día en que Argentina enfrentó a México por los octavos de final. El joven delantero ingresó desde el banco en la victoria por 2 a 1, que se resolvió durante el tiempo suplementario.

En Sudáfrica 2010 recibió sus 23 años dentro de la concentración argentina. En Brasil 2014 cumplió 27 un día antes del partido contra Nigeria, encuentro en el que marcó dos goles para la victoria por 3 a 2.

Cuatro años después, durante Rusia 2018, celebró sus 31 años dos días antes del decisivo encuentro ante Nigeria. Messi abrió el marcador en aquella victoria por 2 a 1 que permitió que la Selección avanzara a los octavos de final.

Ahora, en 2026, volvió a recibir su cumpleaños rodeado por la Selección. Esta vez lo hizo como campeón del mundo, capitán, máximo goleador histórico de los Mundiales y principal figura del equipo en el comienzo del torneo.