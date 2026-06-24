La fuerte reacción de Cristiano Ronaldo ante una consulta sobre Messi

Cristiano Ronaldo tuvo una actuación destacada con Portugal en el Mundial 2026 al convertir un doblete histórico en la goleada por 5-0 frente a Uzbekistán en Houston . Sin embargo, en la conferencia de prensa vivió un momento tenso cuando un periodista intentó consultarle por Lionel Messi , capitán de la Selección Argentina .

En primer término, al delantero portugués le preguntaron si se imagina un posible cruce con la Albiceleste (que podría darse en cuartos de final ). “Bueno, no sé qué contestarte porque es una pregunta un poco... No tiene mucho sentido , pero bien... Sería top ”, respondió el goleador de 41 años .

Minutos más tarde, un segundo periodista volvió a intentar mencionarle a la Pulga. “ Ayer Lionel Messi marcó dos goles, Mbappé y tú sigues demostrando que eres... ”, alcanzó a decir. En ese momento, Cristiano Ronaldo lo interrumpió de forma tajante y decidió dirigirse a otro de los comunicadores presentes .

A Cristiano Ronaldo le mencionaron a Messi en la pregunta... ¡Y NO QUISO RESPONDER! #ESPNMundial Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/LNEDDMia0N

El histórico delantero de 41 años firmó un doblete y volvió a hacer historia , convirtiéndose en el único futbolista en anotar goles en seis ediciones distintas de la Copa del Mundo .

Además, el delantero portugués dejó atrás la marca de Eusébio dentro de la selección de Portugal. Con 41 años y 138 días, también se convirtió en el futbolista de mayor edad en convertir un doblete en la historia de los Mundiales, superando el registro de Lionel Messi, quien había logrado esa marca el lunes ante Austria con 38 años y 363 días.

Embed Periodista: “Messi hizo un hat-trick”.



Cristiano Ronaldo: “NO ME IMPORTAN LOS DEMÁS… MBAPPÉ TAMBIÉN CONVIRTIÓ”.



Cristiano, mientras se iba. pic.twitter.com/nSMa8cq9Yo https://t.co/bEYBTJkky0 — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 24, 2026

“Siempre llego. Tarde o temprano, estoy ahí. Así que se trata de seguir con mi trabajo. Creo firmemente en lo que hago, creo firmemente que Dios ayuda a los que trabajan duro. Mi carrera siempre ha sido así, no iba a cambiar nada”, afirmó en conferencia de prensa.

“Y estoy muy feliz, porque para mí lo más importante es el equipo, estar unidos a ellos, a nuestras familias. Sabemos que cuando no jugamos bien y no ganamos, siempre nos atacan. Especialmente, a mí. Pero ya estoy acostumbrado y me dejo llevar”, agregó.

"Estoy de vuelta"

Al terminar el encuentro, la figura —que años atrás deslumbró con las camisetas del Real Madrid y el Manchester United— miró a cámara y lanzó: “Estoy de vuelta”. Luego, en diálogo en el campo de juego, aclaró: “Solo para que no se olviden”.

Fuerte reacción de Cristiano Ronaldo.

“Hablando de mí, los récords, siempre es bueno vencerlos. Pero mi objetivo es poder ayudar a la Selección para lograr sus objetivos”, señaló. Además, reconoció que atravesó “una semana difícil, una semana oscura” y fue contundente al admitir: “Parecía que ya estaba fuera del fútbol. Pero soporté, como aguanto siempre, porque creo más en el trabajo que cualquier otra cosa. Fue difícil, lo tengo que confesar. Pero estamos de vuelta”.