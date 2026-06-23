Mundial 2026: Portugal goleó a Uzbekistán con un histórico Cristiano Ronaldo

Portugal goleó 5 a 0 a Uzbekistán por el Grupo K del Mundial 2026, en un partido disputado en Houston, y consiguió su primera victoria en la competencia. Cristiano Ronaldo, de 41 años, fue la gran figura al convertir un doblete y transformarse en el primer jugador de la historia en marcar goles en seis Mundiales diferentes.
Mundial 2026: Portugal goleó a Uzbekistán con un histórico Ronaldo
Mundial 2026: Portugal goleó a Uzbekistán con un histórico Ronaldo
Nuno Mendes también anotó para el seleccionado portugués, mientras que el cuarto tanto llegó luego de un tiro de esquina, un taco de João Félix y una definición en contra del arquero Abduvokhid Nematov. Rafael Leão selló el 5 a 0 con un soberbio remate al ángulo.
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